RUpay занялась частными вкладами

Низкая доходность по вкладам в банках вдохновляет другие финансовые институты на то, чтобы привлекать средства от частных лиц под более высокие проценты. Российско-украинская платежная система RUpay начала работать с вкладами физлиц.

Предлагаемые платежной системой условия казались бы заманчивыми, если бы не несколько "но": отсутствие достоверной информации о компании и ее финансовой деятельности, а также гарантии по возврату средств. В самой компании не считают себя нарушителем, так как ни в России, ни в США (где находится главный офис RUpay) нет закона об электронных деньгах. А именно с ними работает платежная система Электронная платежная система RUpay Financial Corporation (RUpay), зарегистрированная в США. Ее главный офис находится на Украине. В России работают ее операторы. RUpay была разработана группой российских и украинских экономистов и программистов. Основной задачей было создание удобной системы платежей между Россией и Украиной. Функционирует система с 7 октября 2002 г. На сайте RUpay говорится, что система не является банком и не оказывает банковские услуги. Она оказывает финансовые услуги и работает с банками-партнерами, которые оказывают банковские услуги.

Работать с вкладами (путем перечисления средств на так называемый инвестиционный счет) система начала с начала 2005 г., предлагая по ним 21% годовых (в долларах). Однако с марта решила снизить ставку до 16% годовых и, очевидно, на этом не остановится.

Согласно данным, полученным от оператора службы информации RUpay (на сайте платежной системы информация отсутствует), при ставке 16% ежедневный процент составляет 0,047%.

По своей сути этот вид вклада относится к категории "до востребования", ведь, как говорится на сайте организации, снять средства можно в любой момент: "для этого нужно нажать кнопку "снять деньги", и они автоматически переведутся на основной счет в RUpay". За пополнение и снятие средств с инвестиционного счета комиссия не взимается. Правда, есть существенное ограничение: вклад не должен превышать $ 1 тыс. Но даже несмотря на это, подобные условия, по сравнению с банковскими, выглядят более чем привлекательно, ведь средняя ставка по вкладам "до востребования" в валюте в российских кредитных организациях составляет 0,1-0,3% годовых.

Несмотря на привлекательность условий размещения вкладов, некоторые аспекты деятельности компании вызывают вопросы. Во-первых, система не выдает никаких документов, гарантирующих сохранность средств. Во-вторых, о компании нет достоверной информации. Например, система не раскрывает подробностей о количестве вкладчиков, привлеченных средствах и о том, куда они инвестированы. Ее представитель Юрий ЧАЙКА лишь говорит, что деньги идут на открытие обменных пунктов и на развитие системы. Остается ему верить на слово. "Мы не разглашаем подробностей нашей финансовой деятельности, так как мы не банк, который обязан раскрывать о себе информацию", - подчеркнул г-н Чайка.

Также вызывает вопросы и тот факт, что вклады от частных лиц привлекает именно платежная система, ведь в России для работы с вкладами нужна банковская лицензия. А ее у RUpay нет. В свою очередь, по словам Юрия Чайки, система не нарушает российских законов, так как работает с весьма специфическими вкладами - вкладами в электронной валюте.

Специалисты оказались в легком замешательстве по поводу просьбы прокомментировать эту схему привлечения частных вкладов. Замгендиректора Агентства по страхованию вкладов Андрей МЕЛЬНИКОВ предположил, что в основе электронного обмена RUpay лежит система обычных банковских расчетов. "Если только RUpay не покусилась на функции эмиссионного банка по выпуску принципиально новых денежных знаков. Если это так, то это больше похоже на уголовно наказуемое деяние, - сообщил он. - Концепция "настоящих" электронных денег в теории такова: вы можете подойти к своему соседу и перекачать деньги с вашей карточки на его, минуя транзакцию в банке. Такого рода системы в мире создавались, носили экспериментальный характер и запрещались. Причина проста - они создают огромное поле для мошенничества".