Россия конвульсирует на сырьевой игле

Первые два месяца 2005 года продемонстрировали очередное снижение конкурентоспособности большинства отраслей российской экономики. Реальное улучшение экспортных показателей, по данным ФСГС (бывший Госкомстат), продемонстрировали лишь нефтегазовый сектор и черная металлургия.

"Правительство почти ничего не делает для изменения сырьевой ориентации России, - говорит ученый секретарь Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий КУВАЛИН, - пусть даже торговый баланс 2004 - начала 2005 г. не так уж показателен из-за специфической ценовой конъюнктуры на сырье, особенностей рынка машиностроения, в котором фактически большую роль играют военные заказы (а тут имеют место своеобразные циклы и привязанность к договорным срокам). И тем не менее расчеты показывают, что если качество нашего машиностроения и растет, то темпами, отстающими от западных конкурентов. Вступление в ВТО может усугубить эти трудности. При этом надежды на то, что все огрехи глобализации исправит сырьевой сектор, абсолютно неоправданны...".

Ведущий эксперт фонда "Центр развития" Валерий МИРОНОВ, впрочем, выражает сдержанный оптимизм. "Реальные сдвиги в повышении конкурентоспособности, возможно, есть, только они скрыты ценовой динамикой, - говорит он (признавая, впрочем, что подобные расчеты без учета индекса цен весьма условны). - Но даже если долю машиностроения принять не за 4-5%, а за 10%, то все равно этого мало, чтобы говорить о реально конкурентоспособной экономике. Ситуацию можно исправить адекватной правительственной политикой - но какая может быть политика, когда не только правительство, но даже и гражданское общество увлечены идеей передела сырьевых активов, получения ренты, а до структурных реформ по сути дела нет?"