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Страховая Группа "СОГАЗ" расставила приоритеты

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

3 марта состоялось заседание совета директоров ОАО "СОГАЗ". Собрание провел председатель совета директоров ОАО "СОГАЗ", председатель правления ОАО "Газпром" Алексей МИЛЛЕР.

Основным вопросом повестки дня заседания стало принятие плана стратегического развития Страховой группы "СОГАЗ" до 2007 г., который был единогласно утвержден всеми членами совета директоров.

Стратегия развития Страховой Группы на ближайшие три года предусматривает рост объемов страховой премии по сравнению с показателями 2004 г. более чем в 2 раза, повышение рыночной капитализации компаний, входящих в состав СГ "СОГАЗ", совершенствование системы корпоративного управления, а также интеграцию Группы в международный страховой рынок. Одним из основных направлений работы СГ "СОГАЗ" станет дальнейшее развитие региональной политики, что позволит не только расширить клиентскую базу, но и выйти на новые направления деятельности. Кроме того, приоритетом в работе СГ "СОГАЗ" на ближайшие три года станет долгосрочное страхование жизни и пенсионное страхование, а также активное развитие страхования лекарственного обеспечения граждан. В соответствии с принятой стратегией развития, в ближайшей перспективе СГ "СОГАЗ" планирует расширить свое участие в проектах, связанных с нефтяной, транспортной и рядом других промышленных отраслей. Несмотря на увеличение доли операций Группы на открытом рынке, основным стратегическим партнером СОГАЗа по-прежнему является Группа "Газпром".

В ближайшие три года СОГАЗ планирует дальнейшее расширение страховой защиты ОАО "Газпром" и его дочерних компаний. Приоритетами в этом направлении работы являются внедрение программ комплексного страхования на всех производственных объектах "Газпрома", совершенствование системы управления рисками, а также повышение социальной защищенности работников газовой отрасли с помощью инструментов страхования.

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