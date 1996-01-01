Страховщикам придется туго

Страховые компании в России хорошо защищены от претензий своих клиентов и в большинстве случаев на вполне законных основаниях могут отказать им в страховых выплатах. Поэтому вполне закономерно появление юристов, специализирующихся на страховом праве в интересах клиентов страховых компаний. Один из первых приморских адвокатов по страхованию Василий ГРЕЧАНЮК раскрыл "ЗР" секреты своей профессии.

- Василий Герольдович, что, собственно, представляет из себя адвокат по страхованию?

- "Адвокат по страхованию" - это название одной из оказываемых мною юридических услуг. Под ней подразумевается комплекс юридической помощи по всем аспектам коммерческого страхования, включая выбор страховой услуги, оценку ее условий и налогообложения, консультации при наступлении убытков, обоснование права клиентов на получение страховой выплаты и защиту этого права в переговорах и судебном разбирательстве со страховщиками.

- Как к вашей работе относятся страховщики?

- По-разному: если я оказываю клиенту помощь при выборе страховой услуги и в результате страховая компания приобретает нового клиента, пусть и с согласованием выгодных для него условий, то отношение, как правило, хорошее. А в тех случаях, когда я помогаю через суд получить страховую выплату, то я становлюсь процессуальным противником, тем, кто на чужой стороне, и к тому же "много знаю", поэтому отношение настороженное, но не неприязненное: друг друга знаем и уважаем.

- Приведите конкретные примеры из практики.

- Например, я представлял интересы клиента, чей застрахованный автомобиль был угнан и поврежден. При осмотре документов, которые клиент собирался представить страховщику, мне стало ясно: при заключении договора была допущена ошибка, в результате которой последующая выплата может быть исключена, а договор признан недействительным. Клиент был собственником автомобиля, а страховщики предложили ему застраховать автомобиль в пользу другого человека, под вполне благовидным предлогом - если ты после аварии будешь в больнице, кто придет за деньгами?! Неизвестно, стала бы страховая компания заявлять о недействительности договора, но мы решили не рисковать и надлежащим образом оформили отношения по использованию автомобиля между клиентом и другим лицом и представили страховой компании письменное подтверждение. В результате выплата была произведена на законных основаниях: клиент получил свои деньги, а страховая компания надлежащим образом исполнила договор, не "подставляясь" перед налоговыми органами и перестраховщиками.

- Что можно назвать главным в этой работе для вас и для ваших клиентов, какой результат этой работы?

- Когда клиент обращается за помощью, то главное для него - результат. Здесь наши интересы совпадают - я работаю на результат, который нужен клиенту, а не "ради работы" и "вытягивания денег". Если я оказываю помощь при заключении договора, то результат моей работы - это выбор наиболее благоприятных для клиента условий договора страхования и соответствующей им страховой компании, обеспечивающих надежную защиту имущественных интересов клиента.

- С какими основными проблемами вы сталкиваетесь в своей работе?

- Отсутствие желания договариваться и признавать свои ошибки. Часто, даже зная о незаконности отказа в выплате, страховая компания доводит дело до суда и платит уже большую сумму на основании судебного решения. Например, одна компания возложила на клиента обязанность каждый квартал представлять застрахованный автомобиль на экспертизу работоспособности и наличия сигнализации, а при обращении клиента за выплатой отказалась платить, сославшись на нарушение этой обязанности. Я подробно обосновал им незаконность применения такого условия. У нас и ранее был подобный спор, однако компания и в этом случае соглашения не стала договариваться, и право клиента защищалось в суде.

- Привлекают ли вас страховщики для усиления собственной юридической защищенности?

- Нет. У известных мне наиболее успешных и надежных страховщиков имеются собственные квалифицированные юридические службы, которые справляются со своими задачами. К тому же современное законодательство и судебная практика все-таки не очень благоприятны для страховщиков.

- Существуют ли у вас конкуренты и в чем ваше отличие от других юристов?

- Конкуренты у меня есть - это все юристы. Есть среди них те, кто имеет опыт юридической работы в сфере страхования, и те, кто такого опыта не имеет, но занимается подобными делами, когда обращаются случайно или по знакомству. Случается, при этом еще берут особую плату за то, что им приходится изучать особенности правого регулирования страхования! Работа с юристами такого типа может дорого обойтись. Например, я вел дело о выплате за утраченный товар. Юрист, к которому обращались ранее, посоветовал клиенту заявить об утрате товара на сумму больше той, на которую был застрахован товар, "с запасом", и соответствующие документы были представлены страховщику. Мне удалось защитить право клиента на выплату, но страховщик правомерно уменьшил сумму выплаты на несколько сотен тысяч рублей в результате применения правила о неполном имущественном страховании, поскольку стоимость товара превысила страховую сумму. В этом случае цена услуги непрофессионала оказалась очень дорогой.