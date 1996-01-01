Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Россельхозбанк стал лауреатом премии "Российский Национальный Олимп"
30 марта в Государственном Кремлевском Дворце ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк" (Россельхозбанк) была вручена награда "Золотой Олимп" и диплом "Лауреата Премии "Российский Национальный Олимп" в номинации "Финансы. Инвестиции".
Премию получал председатель правления ОАО "Россельхозбанк" Юрий ТРУШИН, который лично накануне был награжден орденом за "Честь и Доблесть".
Премия "Российский Национальный Олимп" является главной всероссийской общественной наградой, которая отражает высшие достижения всей социально-экономической сферы страны, поощряет все лучшее, позитивное, происходящее в России. Премией награждаются социально-значимые предприятия, компании и учреждения России, внесшие вклад в развитие страны, а также легендарные соотечественники, государственные и общественно-политические деятели. Премия присуждена Россельхозбанку за служение российскому народу.
ОАО "Россельхозбанк" имеет высокий рейтинг в обеспечении банковскими услугами и кредитовании сельского хозяйства России. Немалый вклад в развитие предприятий сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и других отраслей производства в Приморском крае вносит Приморский региональный филиал ОАО "Россельхозбанк", который имеет репутацию стабильного и надежного филиала.
"ЗР" поздравляет всех сотрудников Приморского РФ ОАО "Россельхозбанк" с заслуженной наградой.
Новости тематики
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
- Отозвана лицензия крупного банка, подконтрольного одному из крупнейших банков Дальнего Востока
Новости раздела
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба