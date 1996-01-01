Россельхозбанк стал лауреатом премии "Российский Национальный Олимп"

30 марта в Государственном Кремлевском Дворце ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк" (Россельхозбанк) была вручена награда "Золотой Олимп" и диплом "Лауреата Премии "Российский Национальный Олимп" в номинации "Финансы. Инвестиции".

Премию получал председатель правления ОАО "Россельхозбанк" Юрий ТРУШИН, который лично накануне был награжден орденом за "Честь и Доблесть".

Премия "Российский Национальный Олимп" является главной всероссийской общественной наградой, которая отражает высшие достижения всей социально-экономической сферы страны, поощряет все лучшее, позитивное, происходящее в России. Премией награждаются социально-значимые предприятия, компании и учреждения России, внесшие вклад в развитие страны, а также легендарные соотечественники, государственные и общественно-политические деятели. Премия присуждена Россельхозбанку за служение российскому народу.

ОАО "Россельхозбанк" имеет высокий рейтинг в обеспечении банковскими услугами и кредитовании сельского хозяйства России. Немалый вклад в развитие предприятий сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и других отраслей производства в Приморском крае вносит Приморский региональный филиал ОАО "Россельхозбанк", который имеет репутацию стабильного и надежного филиала.

"ЗР" поздравляет всех сотрудников Приморского РФ ОАО "Россельхозбанк" с заслуженной наградой.