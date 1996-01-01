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Отмытая Россия
Финансовая разведка России раскинула свои сети везде, где так или иначе "вращаются деньги", заявил глава Росфинмониторинга Виктор ЗУБКОВ. В ведомстве утверждают, что за прошлый год в стране отмыли 170 млрд руб., но пока нет судебных решений, все это не более чем рапорты об успехах, уточняют эксперты.
Хвастался глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор Зубков в Шанхае, на заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. По словам Зубкова, на сегодняшний день ФСФМ получает информацию практически от всех источников, имеющих дело с финансовыми операциями: начиная с банков и страховых фирм и кончая казино. Несмотря на эти успехи в работе службы, проблема отмывания в России, по признанию Зубкова, стоит по-прежнему остро.
"Колоссальный объем наличных денег, вращающихся в российской экономике, это, скрывать нельзя, "грязные деньги", - посетовал глава ФСФМ. Конкретные цифры за первые четыре месяца 2005 года Зубков назвать не захотел, произнеся вызывающую немалое удивление фразу, что суммы колеблются от десятков миллионов до 50-60 млрд руб.
Откуда взялась эта цифра, ни Зубков, ни его коллеги объяснить не смогли. Она почти втрое меньше ранее обнародованных данных за прошлый год.
Эксперты на рынке теряются в догадках по поводу методологии подсчета отмываемых преступным путем средств. "Комментировать то, что некий чиновник вытащил из аналитического доклада, подготовленного его ведомством, не очень корректно. Цифры, которые называют в ведомстве, непонятно из чего складываются. Честно говоря, даже и догадываться не хочется, - признался Сергей ПУХОВ из Центра развития. - Нет такого понятия, как отмывание капитала, в российском законодательстве. Гипотезы все это".
Глава ФСФМ пояснил, что основной объем информации получает от различных финансовых организаций (банки, страховые фирмы, лизинговые компании). В сутки в службу по финансовому мониторингу поступает 12-14 тысяч сообщений, из них порядка 30% попадают под категорию "подозрительные".
Но никто на рынке не слышал о вале уголовных дел, заведенных по фактам, вскрытым финансовой разведкой. В самом ведомстве говорят, что таких дел за прошлый год возбуждено 62.
А вот член правления фонда "Открытая экономика" Константин КИСИЛЕВ и вовсе намекает, что финразведка в России выполняет ряд функций, ей в общем-то несвойственных, в частности - отбирает хлеб у налоговиков. "Ведомство Зубкова играет все большую роль во взаимоотношениях власти и бизнеса, - убежден Киселев. - Уместно его вспомнить в связи с прошлогодним банковским кризисом, когда появились полумифические "черные списки" банков. Рост влияния Росфинмониторинга объясняется ужесточением позиций государства. Это неплохо, но важно не перестараться".
По мнению эксперта, следует разделить теневую экономику и экономику криминальную. Первая - это компании, которые не полностью платят налоги, используя схемы оптимизации, под второй во всем мире подразумевают действительно преступный бизнес: проституция, наркотики, оружие. "Ведомство Зубкова должно заниматься криминальной экономикой, но берет на себя и неплательщиков. А у нас вся экономика - теневая. 60 млрд руб. сейчас и 170 млрд руб. по итогам 2004 года - это существенные суммы. Получается, что на теневой сектор в прошлом году приходилось порядка 20% бюджета страны", - говорит Киселев.
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