www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.22 р. 100 JPY: 61.86 р.
EUR: 77.65 р. 10 CNY: 99.22 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Отмытая Россия

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Финансовая разведка России раскинула свои сети везде, где так или иначе "вращаются деньги", заявил глава Росфинмониторинга Виктор ЗУБКОВ. В ведомстве утверждают, что за прошлый год в стране отмыли 170 млрд руб., но пока нет судебных решений, все это не более чем рапорты об успехах, уточняют эксперты.

Хвастался глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор Зубков в Шанхае, на заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. По словам Зубкова, на сегодняшний день ФСФМ получает информацию практически от всех источников, имеющих дело с финансовыми операциями: начиная с банков и страховых фирм и кончая казино. Несмотря на эти успехи в работе службы, проблема отмывания в России, по признанию Зубкова, стоит по-прежнему остро.

"Колоссальный объем наличных денег, вращающихся в российской экономике, это, скрывать нельзя, "грязные деньги", - посетовал глава ФСФМ. Конкретные цифры за первые четыре месяца 2005 года Зубков назвать не захотел, произнеся вызывающую немалое удивление фразу, что суммы колеблются от десятков миллионов до 50-60 млрд руб.

Откуда взялась эта цифра, ни Зубков, ни его коллеги объяснить не смогли. Она почти втрое меньше ранее обнародованных данных за прошлый год.

Эксперты на рынке теряются в догадках по поводу методологии подсчета отмываемых преступным путем средств. "Комментировать то, что некий чиновник вытащил из аналитического доклада, подготовленного его ведомством, не очень корректно. Цифры, которые называют в ведомстве, непонятно из чего складываются. Честно говоря, даже и догадываться не хочется, - признался Сергей ПУХОВ из Центра развития. - Нет такого понятия, как отмывание капитала, в российском законодательстве. Гипотезы все это".

Глава ФСФМ пояснил, что основной объем информации получает от различных финансовых организаций (банки, страховые фирмы, лизинговые компании). В сутки в службу по финансовому мониторингу поступает 12-14 тысяч сообщений, из них порядка 30% попадают под категорию "подозрительные".

Но никто на рынке не слышал о вале уголовных дел, заведенных по фактам, вскрытым финансовой разведкой. В самом ведомстве говорят, что таких дел за прошлый год возбуждено 62.

А вот член правления фонда "Открытая экономика" Константин КИСИЛЕВ и вовсе намекает, что финразведка в России выполняет ряд функций, ей в общем-то несвойственных, в частности - отбирает хлеб у налоговиков. "Ведомство Зубкова играет все большую роль во взаимоотношениях власти и бизнеса, - убежден Киселев. - Уместно его вспомнить в связи с прошлогодним банковским кризисом, когда появились полумифические "черные списки" банков. Рост влияния Росфинмониторинга объясняется ужесточением позиций государства. Это неплохо, но важно не перестараться".

По мнению эксперта, следует разделить теневую экономику и экономику криминальную. Первая - это компании, которые не полностью платят налоги, используя схемы оптимизации, под второй во всем мире подразумевают действительно преступный бизнес: проституция, наркотики, оружие. "Ведомство Зубкова должно заниматься криминальной экономикой, но берет на себя и неплательщиков. А у нас вся экономика - теневая. 60 млрд руб. сейчас и 170 млрд руб. по итогам 2004 года - это существенные суммы. Получается, что на теневой сектор в прошлом году приходилось порядка 20% бюджета страны", - говорит Киселев.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru