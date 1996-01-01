Страховые программы Альфа-Банка

В рамках зарплатных проектов Альфа-Банк объявил о внедрении совместно с Группой "АльфаСтрахование" новых страховых программ для сотрудников компаний, работающих с региональными филиалами банка.

С апреля месяца все владельцы зарплатных карт Хабаровского филиала Альфа-Банка имеют возможность приобрести полисы страхования жизни от несчастных случаев, страхования на случай травмы или потери трудоспособности, страхования по специальной программе для путешествующих за рубежом и по России.