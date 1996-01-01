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Сбербанк кредитует и разыгрывает призы
С апреля этого года Дальневосточный банк Сбербанка России упрощает условия кредитования частных лиц и проводит акцию для держателей банковских карт "VISA Аэрофлот".
Теперь для получения кредита в размере до 45000 руб. не требуются дополнительное обеспечение и поручительство. А кредиты в размере от 45000 до 300000 руб. выдаются при наличии одного поручителя вместо двух, как было ранее. Мероприятия по упрощению выдачи кредитов населению проводятся Сбербанком в рамках реализации программы по обеспечению доступности заемных средств частным лицам.
Что касается конкурса для держателей карт "VISA Аэрофлот", то бесплатное годовое обслуживание счета карты и 3 000 "приветственных" миль в подарок по программе "Аэрофлот-бонус" получат клиенты банка, подавшие заявление на оформление карты в период с 1 апреля по 31 мая. По 2 мили за каждый потраченный доллар США (или 30 руб.) будет начисляться держателям карт "VISA Аэрофлот" при безналичной оплате товаров и услуг во время проведения акции. Накопленные мили клиенты Сбербанка могут использовать для повышения класса обслуживания на рейсах компании "Аэрофлот - Российские авиалинии", а также для получения права на бесплатные полеты. Кроме того, среди держателей карт будет разыгран приз - недельная поездка на двоих в Европу.
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