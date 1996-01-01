Акционеры Региобанка подвели итоги прошлого года

29 марта 2005 года состоялось очередное годовое собрание акционеров Региобанка, на котором были подведены итоги развития банка за 2004 год и намечены планы на 2005-й.

За 2004 год объем кредитования реального сектора экономики Региобанком вырос в 1,5 раза, объем потребительского кредитования - в 3 раза, объем привлеченных вкладов населения - на 43%. Полученная банком прибыль по итогам 2004 года позволила выплатить самые высокие в истории Региобанка дивиденды в размере 25% от номинала на каждую акцию.