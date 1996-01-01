Хабаровские банки в рейтинге "Эксперта"

В рейтинге 200 крупнейших банков России по величине активов, опубликованном в конце марта 2005 года в журнале "Эксперт", свои позиции на начало текущего года по сравнению с 2004 годом улучшили все три представленных в нем региональных банка: Далькомбанк (113 место, 6,921 млрд руб.), Банк "Дальневосточное ОВК" (125 место, 6,351 млрд руб.), Региобанк (194 место, 3,390 млрд руб.). При этом активы банка "Дальневосточное ОВК" за 2004 года увеличились почти в два раза, Региобанка - на 26%, Далькомбанка - на 19%.

Собственный капитала указанных банков за 2004 год вырос: в банке "Дальневосточное ОВК" на 67% до 589 млн руб., в Далькомбанке на 41% до 435 млн руб., в Региобанке на 59% до 319 млн руб. Более чем пятикратный рост балансовой прибыли за 2004 год отмечен в Дальневосточном О.В.К. (до 361 млн руб.), в Далькомбанке (до 143 млн руб.). На 36% до 80 млн руб. увеличилась по итогам 2004 года балансовая прибыль Региобанка.