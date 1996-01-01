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Не храните сбережения в евро?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Реальная доходность всех вкладов в российских банках в марте была отрицательной независимо от вида валюты и срока размещения, поскольку инфляция на потребительском рынке составила 1,3% и не позволила вкладчикам уберечь свои сбережения от обесценивания.

Такую оценку приводит Центр макроэкономических исследований (ЦМЭИ) компании ЗАО БДО "Юникон". Самыми убыточными в марте оказалась вклады в евро, реальная рублевая доходность которых снизилась на 2,36-2,61% - в зависимости от срока размещения денежных средств. К этому привело в том числе и снижение курса евро к рублю на 1,56%.

Покупательная способность вкладов в долларах США в марте снизилась на 0,6-0,87%. Долларовым сбережениям помогло незначительное укрепление американской валюты к рублю, которое за март составило 0,19%.

Наименьшие потери понесли владельцы рублевых вкладов, покупательная способность которых снизилась на 0,52-0,92%, в зависимости от срока размещения средств. Покупательная способность наличных долларов США на российском рынке за март снизилась на 1,1%, а в целом за первый квартал 2005 г. - на 4,65%. С учетом инфляции снижение покупательной способности наличных евро в марте составило 2,82%, а в целом за первый квартал - 9,33%.

Исследование проведено на примере 15 крупнейших банков. Сохранение высокой инфляции на потребительском рынке третий месяц подряд оставляет мало шансов на то, что вклады не только в крупнейших банках, но и в средних банках, где процентные ставки несколько выше, в этом году уберегут сбережения от обесценивания, отмечают аналитики ЦМЭИ БДО "Юникон".

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