Подарки ко дню рождения

По случаю 163-летней годовщины Сбербанк России поощрил своих самых давних и преданных вкладчиков, которые имеют действующие вклады в валюте Российской Федерации.

31 вкладчик - ветеран Дальневосточного банка Сбербанка России (из них четверо - хабаровчане) стал победителем в номинации "За верность банку". Каждому из них перечислено по 14 308 рублей (включая сумму налога на доходы физических лиц). Для многих это поощрение от Сбербанка - ощутимая материальная поддержка, а не просто знак внимания. Общая сумма, предназначенная для поощрения вкладчиков Сбербанка России, составила почти 13 млн рублей.

Сбербанк России намерен и в будущем проводить подобные акции по поощрению своих клиентов. С начала года в Дальневосточном Сбербанке количество открытых вкладных счетов увеличилось на 150 тысяч, а их общее количество составило 9 млн, что является наглядным свидетельством доверия населения к банку.