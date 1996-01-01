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ВТБ открывает китайские возможности
Внешторгбанк подписал соглашение с Сельхозбанком Китая. Этим соглашением предусматривается установление на Внешторгбанк кредитной линии на сумму $ 200 млн. Линия открыта сроком на 10 лет для финансирования экспорта в Россию машин и оборудования производства КНР.
Как сообщили "ЗР" в Хабаровске" в пресс-службе хабаровского филиала, в активе Внешторгбанка уже есть аналогичные кредитные соглашения с Промышленно-торговым Банком Китая, Строительным Банком Китая и Экспортно-Импортным Банком Китая.
На сегодняшний день в рамках указанных кредитных линий уже профинансировано контрактов на сумму порядка $ 25 млн.
В проработке находится ряд проектов на общую сумму порядка $ 50 млн, в том числе в области судостроения, телекоммуникаций, строительства.
По информации пресс-службы банка, еще до подписания соглашения с использованием кредитных ресурсов Сельхозбанка КНР в Хабаровском крае было профинансировано строительство судна для ЗАО "Корякгеолдобыча" - одного из крупнейших производителей платины в России. Объем финансирования составил $ 2,1 млн. На днях было завершено оформление и использование очередного кредита от Промышленно-торгового банка Китая для ОАО "Мобиком-Хабаровск" (дочерняя компания ОАО "МегаФон"). Заемщик направил кредит на строительство телекоммуникационных сетей, сумма кредита - $ 3,7 млн, срок использования - 6 лет.
"ВТБ, используя средства ведущих иностранных банков, дает возможность предприятиям получать среднесрочные и "длинные" кредиты для технического перевооружения. Ставки по этим кредитам значительно ниже сложившихся на российском рынке, - комментирует события управляющий хабаровским филиалом Внешторгбанка Владимир ВОЕЙКОВ. - Установление кредитной линии Сельхозбанка дает новый импульс этому процессу".
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