В формате диалога

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У Региобанка есть серьезные наработки в этой сфере. Банк обслуживает более 30% внешнеторгового оборота Хабаровского края. За 9 месяцев 2004 года только по сделкам, требующим оформления паспортов, объем операций составил $ 230 млн.
По информации начальника отдела корреспондентских отношений и документарных операций Елены ЧУМАКОВОЙ, Региобанк сотрудничает почти с 40 банками-корреспондентами и имеет более 100 корреспондентов без счета. Эти банки являются признанными мировыми лидерами. Среди них - Bank of New York, Bank of Tokio-Mitsubishi, Raiffezen Zentralbank, Commerzbank AG и другие.
Региобанк имеет корреспондентские отношения с главной четверкой китайских банков, уделяя особое внимание сотрудничеству с Китаем, являющимся главным торговым партнером Хабаровского края. Это Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China и Сonstruction Bank of China, а также с China Everbright Bank, с которым у Региобанка сложились давние отношения.
В 1995 году Региобанк одним из первых дальневосточных банков вошел в международную систему межбанковских расчетов SWIFT. За прошедшее время проделана большая работа, и сегодня, по оценке, например, специалистов Bank of New York, платежные документы российского банка практически не требуют ручной доработки и принимаются "на автомате".
Кроме этого, Региобанк является активным членом Азиатско-Тихоокеанской межбанковской валютной биржи, участником международных систем Reuters Dealing и Reuters Money.
По словам начальника управления экспортно-импортных операций Натальи ШТЕПА, банк обслуживает внешнеэкономические контакты клиентов самых разных отраслей: лесной, рыбной, туристической, а также страхования, агентского обслуживания, торговых закупок и многих других.
При этом, по словам Н. Штепа, банк не просто принимает на обслуживание внешнеэкономическую сделку, осуществляя общие процедуры валютного контроля и международных расчетов, но и проводит экспертизу договоров на предмет их соответствия всем нюансам современных требований.
Большое внимание уделяется качеству консультационной работы в течение всего времени обслуживания контракта в банке по областям валютного, таможенного, налогового законодательств. Также по каждому конкретному договору Региобанк помогает найти оптимальные схемы расчетов, ведет мониторинг возможных нарушений валютных ограничений, предварительное выявление которых помогает клиентам уверенно вести внешнеторговый бизнес.
Доброй традицией банка стали семинары для клиентов, на которых освещаются все нормативно-правовые новации, от которых зависят правила игры для участников внешнеэкономической деятельности, подчеркнула специалист.
- Следующий круглый стол, цикл которых сейчас проходит в Региобанке в рамке 14-летия банка, - говорит начальник управления корпоративного развития Светлана ЧЖАН, - состоится 23 ноября. На нем также будут обсуждаться актуальные вопросы банковской деятельности, укрепления партнерских отношений с нашими клиентами.
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