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У Региобанка день рождения

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Хабаровскому Региобанку исполняется 14 лет. И именно в этот год банк вошел в число 200 крупнейших банков России по величине активов в рейтинге РА "Эксперт" (3370 млн рублей на 1 июля 2004 г.).

По информации пресс-службы Региобанка, за девять месяцев объем привлеченных ресурсов возрос до 2,7 млрд рублей, что позволило более чем на треть увеличить кредитный портфель банка. Капитал банка за этот же период увеличился на 43% и составил 305 млн рублей. Прибыль банка по итогам девяти месяцев 2004 года составила 75 млн рублей, что по сравнению с аналогичным периодом 2003 года выше на 45%.

Как сообщили "ЗР" в Хабаровске" в пресс-службе банка, Региобанк отдает приоритеты обслуживанию корпоративных клиентов. Еженедельно в банке открывается до 40 счетов юридических лиц и предпринимателей. В банке реализуются специализированные программы в рамках развития клиентских отношений. Для физических лиц - это пакет услуг по проекту "Мы работаем для Вас и Вашей семьи", для корпоративных клиентов - программа "Стратегия партнерства".

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