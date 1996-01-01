Среди банков "с гарантией" появились приморские

Комитет банковского надзора Банка России в ходе планового заседания 26 октября 2004 г. принял решение о вынесении положительных заключений о соответствии требованиям к участию в системе страхования вкладов по 22 кредитным организациям.

В числе "соответствующих" назван и приморский Востокбизнесбанк.