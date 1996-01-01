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Мировой банк открывает кассу для нашего бизнеса
Все вечно под луной. Стоило только красивой женщине, да еще обличенной высокими полномочиями директора представительства Всемирного банка по Российской Федерации, приехать в Хабаровск, как местные государственные мужи забыли о демаркации границы с китайцами, о выборах, о подготовке к зиме и прочих текущих делах и поспешили на встречу с дамой. Кристалине ГЕОРГИЕВОЙ уделили внимание и полпред Константин ПУЛИКОВСКИЙ, и губернатор Виктор ИШАЕВ.
О, этот сладкий запах зарубежных инвестиций, долгожданная помощь заграницы, которой пугал еще незабвенный Бендер. Тем более многообещающе звучала тема семинара "Расширение доступа малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам", организованного для хабаровских предпринимателей московским представительством Института Всемирного банка, правительством края и Дальневосточной торгово-промышленной палатой. Его открывала госпожа Георгиева.
Хозяева были с ней откровенны. К. Пуликовский попенял на российское неумение пользоваться большими деньгами, которые зачастую легко перетекают в частные карманы. В. Ишаев поделился громадьем хабаровских дел и планов. Но в главном позиции двух лидеров были схожи: на переустройство региона требуются большие деньги, и хорошо, что Всемирный банк не забыл про Дальний Восток. Госпожа Георгиева как истинная женщина ничего не обещала, но сумела обнадежить и власть, и бизнес в том, что до кассы Всемирного банка можно достучаться. Здесь она сделала оговорки уже как финансист: "при правильной постановке вопроса, просчитанном бизнес-плане, гарантиях и т. д.".
Впрочем, свои слова о возможности получить деньги на развитие и в провинции директор российского представительства ВБ могла подкрепить примером. Всемирный банк уже финансирует лесной проект в трех регионах России, среди которых Хабаровский край. Проект включает в себя три составляющие: борьбу с пожарами, поставку для лесопромышленных предприятий техники и технологий, развитие производства недревесных продуктов леса и успешно реализуется в Приамурье.
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