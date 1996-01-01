Люди в футляре

Назвать рынок аудита Хабаровского края прозрачным - слукавить. При этом хабаровские аудиторы вовсе не мошенники, скорее наоборот - честные и усердные работяги, но "закрытость" местных аудиторов: отсутствие в открытом доступе (в сети Интернет, например) материалов, освещающих их текущую деятельность, единичные контакты с прессой, трудность получения какой-либо конкретной информации, связанной с их работой, - вынуждает говорить о закрытости рынка.

По словам Любови ЛАХИНОЙ, - президента Дальневосточной региональной палаты аудиторов (ДВРПА), рынок аудита развивается: по всему Дальнему Востоку и в Хабаровске проходят конкурсы по обязательному аудиту унитарных предприятий; идет объединение аудиторских фирм особенно активно во Владивостоке и Благовещенске. Ведь по проекту нового Федерального закона "Об аудиторской деятельности" в состав каждой аудиторской фирмы должно входить не менее 5 аттестованных аудиторов.

"В Хабаровске более сильные фирмы, - считает Любовь Лахина, - поэтому им необходимости объединяться нет".

С другой стороны, хабаровчане еще не ощутили конкуренции со стороны москвичей. В настоящий момент широко распространена практика работы хабаровских и московских аудиторских фирм по договорам субподряда. Столичные аудиторы выигрывают конкурс на проведение аудита крупного предприятия, расположенного на территории Хабаровского края, и, чтобы избежать затрат на командировочные расходы, договариваются с одной из ведущих аудиторских фирм Хабаровска на проведение аудиторской проверки. За это они отдают половину полученного вознаграждения.

Досье На март 2005 года 86 аудиторских фирм и 4 индивидуальных аудитора являются членами ДВРПА. 38 фирм представляют Хабаровский край (большинство из зарегистрированных на территории края аудиторских компаний), 23 - Приморский край, 9 - Амурскую обл., 8 - Республику Саха (Якутия), 3 - Магаданскую обл., 2 - Камчатскую обл., 1 - Сахалинскую обл., 1 - ЕАО. Из 86 фирм аттестованных специалистов для проведения не только общего, но и иных видов аудита имеют 4 компании. Страховым аудитом занимается ООО "Фирма "Аудит- Экспертиза", банковским и страховым аудитом - ООО "Аудиторская фирма "АДЭО-АУДИТ", ЗАО "Восток-Аудит", ООО" "Дальневосточная аудиторская фирма "Консультант-Сервис".

Екатерина КИСЕЛЕВА, генеральный директор ООО "Аудит-Экспертиза", указывает на то, что актуальными сегодня стали вопросы проверки качества аудиторской деятельности. "Раньше, - говорит она, - когда аудит только начинался, критериев качества не было. Сейчас они есть: Правительство РФ выпустило 16 стандартов, по которым должны работать аудиторские фирмы...

Первые проверки среди членов ДВРПА планируются на II квартал 2005 года. В плане проверок 5 компаний. Ограничением на число проверяемых служит срок членства в палате. Надо не менее трех лет быть членом ДВРПА, чтобы попасть в списки на прохождение контроля качества.

Переход на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) - следующая тема, которая волнует местных аудиторов. ДВРПА несколько месяцев назад приглашала в Хабаровск специалистов для проведения семинара по МСФО, на ближайшее время планируется очередная такая встреча.

"Сегодня в России аудиторов, проверяющих отчетность по международным стандартам, не готовят, - говорит Екатерина Киселева. Есть у нас конференции, есть круглые столы, есть семинары, но подготовки нет. Все, что проводится в Москве, проводится зарубежными компаниями по требованиям, предъявляемым к подготовке отчетности по МСФО одной из трех школ (американской, европейской, азиатской). По каким требованиям будут проверять в России, сказать очень сложно".

Среди проблем, отмечаемых хабаровскими аудиторами, основной является перегруженность российского законодательства всевозможными нормативными актами, которые, как замечает Любовь Лахина, не успевают перерабатывать ни налоговые органы, ни аудиторские фирмы, ни налогоплательщики, ни преподаватели вузов.

Расстояние по-прежнему служит преградой проникновению широко известных московских аудиторских компаний на местный рынок. Пока они, по-видимому, не готовы пойти на серьезные капиталовложения для открытия и поддержания здесь деятельности своих филиалов. Единичный случай регистрации на территории Хабаровского края филиала столичной аудиторской компании произошел несколько лет назад, но фирма просуществовала недолго.

"Они пытаются проникнуть на рынок, через Москву, через министерства, - продолжает Любовь Лахина! Но это касается прежде всего крупных предприятий, находящихся в подчинении соответствующих министерств или входящих в состав общенациональных компаний". Слова Екатерины Киселевой подтверждают сказанное: "Средний бизнес вряд ли сам выйдет на московский аудит, а чтобы московские фирмы могли здесь существовать, они должны очень хорошо изучить местный рынок, а для этого надо открывать здесь филиалы". В настоящий же момент широко распространена практика работы хабаровских и московских аудиторских фирм по договорам субподряда.

Можно выделить две основные отличительные черты хабаровского аудита. Во-первых, профессионализм и универсальность аудиторов. Во-вторых, относительно невысокую доходность этого сектора рынка. По информации, полученной в ходе телефонного опроса, стоимость часа консультации в аудиторских фирмах Хабаровска составляет от 600 руб. до 1200 руб. в зависимости от сложности заданного вопроса, наличия у спрашивающего требуемых документов для анализа ситуации, должности отвечающего (рядовой консультант или директор компании). В Москве она приблизительно в 5 раз выше.

Минимальная сумма договора на аудиторское обслуживание в столице независимо от объема работ, платежеспособности проверяемого предприятия, вида аудита (обязательный или инициативный) равняется $7000 (около 200000 руб.). В Хабаровске самыми демпинговыми ценами могут быть 30000 руб. и 35000 руб. Но это, как было сказано представителем одной из ведущих аудиторских фирм Хабаровского края, крайний случай. Реальные расценки лежат в ценовом диапазоне за 100000 руб. и очень сильно варьируются в зависимости от трудозатрат аудиторской фирмы на проверку, прибыли проверяемого предприятия. При этом аудиторские фирмы Хабаровска с "именем" демпингом не занимаются принципиально.

Годовая выручка ведущих хабаровских аудиторских фирм, в спектре услуг которых превалируют аудиторские проверки, а не консалтинг (доходность выше, объем работ меньше), лежит в районе 6-7 млн руб. У единственной из фирм Хабаровска, участвующей в общероссийских рейтингах аудиторских компаний, ЗАО "Аудит-Центр" этот показатель за 2004 год достиг 29 млн руб., 13 млн руб. из которых пришлось на выручку по аудиторским проверкам. Для сравнения: как стало известно корреспонденту "ЗР", стоимость разовой аудиторской проверки двумя московскими специалистами в течение двух недель результатов работы более 300 бухгалтеров одного из крупных промышленных предприятий ДВ, составила в прошлом году 6 млн руб.