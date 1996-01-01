"Росгосстрах" выиграл тендер в Приморье

Приморский филиал "Росгосстраха" стал победителем конкурса на оказание услуг по страхованию посевов сельскохозяйственных культур для региональных нужд Приморского края в 2005 г., проводимого краевым госпродагентством.

Страховая компания окажет услуги по страхованию посевов пшеницы, ячменя и овса (кормовых), а также риса, гречихи и сои. Предполагаемые риски - полная гибель урожая (урожай, полученный менее двух норм высева на площади страхуемой культуры) в результате засухи, недостатка тепла, излишнего увлажнения, вымокания, заморозка и других природных явлений.

"Росгосстрах-Дальний Восток" уже имел успешный опыт сотрудничества с КГУП "Госпродагентство" по страхованию сельскохозяйственных посевов. В 2003 г. было застраховано 123 хозяйства на общую сумму более 120 млн руб. В 2004 г. компания вновь страховала урожай, а также выиграла тендер на страхование сельскохозяйственной техники и оборудования, передаваемого в лизинг сельскохозяйственным производителям, проводимый КГУП "Госпродагентство". За два года работы в области сельхозстрахования "Росгосстрах" выплатил хозяйствам за гибель урожая 2 млн 850 тыс. руб.

Договор по страхованию посевов сельскохозяйственных культур для региональных нужд Приморского края в 2005 г. предполагается подписать в ближайшее время.

В Приморском крае работает филиал ООО "РГС - Дальний Восток" - "Управление по Приморскому краю", имеющий представительства во всех районах края. Группа компаний "Росгосстрах" представляет собой вертикально интегрированный холдинг. Он состоит из ОАО "Росгосстрах", трех крупных региональных и семи межрегиональных страховых компаний. Они объединяют 76 республиканских, краевых и областных филиалов, 2 700 агентств, страховых отделов и центров урегулирования убытков. Общая численность работников системы "Росгосстраха" превышает 97 тыс. человек, в том числе более 60 тыс. агентов.

Управление группой, разработку стратегии и методологии осуществляет Холдинговая компания "Росгосстрах". Познакомиться со всеми новостями "Росгосстраха", а также получить самую оперативную и достоверную информацию о деятельности компании во всех регионах страны Вы можете на корпоративном портале "Росгосстраха" по адресу: www.rgs.ru.