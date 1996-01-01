Банкиры задумались о ветеранах

В преддверии 60-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне банк "Дальневосточное ОВК" начинает реализацию мероприятий для ветеранов. И первым этапом этой программы стало открытие благотворительного счета для Совета ветеранов Приморского края.

На этот счет могут перечислять денежные средства сотрудники, клиенты банка, а также сторонние лица и организации. Все средства поступят в Краевой совет ветеранов и будут использованы для нужд участников ВОВ. Подобные благотворительные счета планируется открыть во всех филиалах банка по Дальнему Востоку. В дальнейшем банк "Дальневосточное ОВК" планирует оказать ветеранам и адресную помощь.

Реквизиты благотворительного счета: Р/счет 40703810405110000000 в ФБ "Дальневосточное ОВК" (открытое акционерное общество) во Владивостоке (лицензия №719 от 20.04.2001 г.). Корсчет - 30101810700000000853 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Приморскому краю; БИК - 040507853; ИНН - 2721908988; ОКПО - 09271462; ОКОНХ - 96120.