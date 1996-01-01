Во Внешторгбанке можно занять на строящееся жилье

Владивостокский филиал Внешторгбанка продолжает активную реализацию Программы ипотечного жилищного кредитования и предлагает новый ипотечный кредитный продукт - кредитование приобретения квартир в строящихся домах.

Внешторгбанк в рамках собственной ипотечной Программы предоставляет кредиты на приобретение квартир на вторичном рынке жилья во Владивостоке с 2003 г. С этого года Внешторгбанк предлагает своим клиентам новый продукт - кредитование приобретения квартир в строящихся домах. Срок кредита по новому продукту составляет до 20 лет, процентная ставка на этапе инвестирования от 17% годовых в рублях и от 12,5% годовых в долларах США, после оформления права собственности на приобретенную заемщиком квартиру - от 15% и 10,5% годовых соответственно. Размер первоначального взноса составляет не менее 25% от стоимости выбранной заемщиком квартиры. С помощью данного кредита Внешторгбанка возможна покупка квартиры в любом строящемся многоквартирном доме.