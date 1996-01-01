Прибыль банков удвоилась

По состоянию на 1.01.2005 г. на территории Приморского края действовали 9 кредитных организаций (на одну меньше, чем на начало 2004 г.), в том числе 7 банков и 2 небанковские кредитные организации. Количество действующих кредитных организаций уменьшилось в связи с изменением по решению годового общего собрания акционеров наименования и местонахождения открытого акционерного общества "Дальневосточный коммерческий банк рыбной промышленности". С 15 декабря 2004 г. деятельность банка во Владивостоке прекращена.

За 2004 г. филиальная сеть, действующая на территории края, увеличилась на 2 единицы за счет открытия филиалов московских банков и на 1.01.2005 г. состояла из 42 филиалов, из которых 17 -региональных банков и 25 - банков из других регионов, в том числе 18 филиалов московских банков. Удельный вес филиалов региональных банков на 1.01.2005 г. составляет 40,5% от общего количества филиалов, расположенных на территории Приморского края, и уменьшился за 2004 г. на 2 филиала, соответственно, банков из других регионов - 59,5%.

В 2004 г. деятельность кредитных организаций края была успешной и характеризовалась устойчивым ростом собственных средств, ресурсной базы и активных операций, улучшением финансовых результатов. Собственные средства региональных банков увеличились за отчетный год на 10,6% - за счет прибыльной деятельности, составив на 1.01.05 г. 1235,8 млн руб., при этом средства акционеров (участников) сократились на 161,3 млн руб. (-36,8%) по причине прекращения деятельности ОАО "Дальрыббанк".

Обязательства кредитных организаций в течение 2004 г. росли быстрее источников собственных средств - на 22,6%, их общий объем на 1.01.05 г. составил 9 972 млн руб. Основой обязательств по-прежнему остаются средства клиентов - 91%, их удельный вес в привлеченных ресурсах возрос за год на 6,5 п.п.; также существенно увеличились выпущенные долговые обязательства - на 82,9% (доля в обязательствах - 5,1%). Вместе с тем, сократились как средства кредитных организаций в составе пассивов, так и средства, размещенные в кредитных организациях в активах - на 71,4% и 64,2% соответственно, что обусловлено в том числе существенным снижением активности на межбанковском рынке во второй половине года (после возникновения нестабильности на банковском рынке летом 2004 г.). Сохранилась положительная тенденция к росту вкладов населения, которые увеличились на 72,2% - до 3 274,7 млн руб.

Совокупные активы действующих кредитных организаций за анализируемый период также возросли - на 20,9%, составив на 1.01.05 г. 11 179,6 млн руб. Рост отмечен по всем статьям активов, приносящих прямой доход: чистым вложениям в ценные бумаги - на 90,8%, чистой ссудной задолженности - на 25,8%, а также по ликвидным активам (в кассе и на корреспондентских счетах в Банке России) - на 133,2%.

Одновременно существенно снизились обязательные резервы, депонированные в Банке России - в 2,9 раза в результате неоднократного снижения Банком России нормативов обязательного резервирования, а также средства в кредитных организациях - в 2,8 раза. Доля ссудной задолженности в совокупных активах приморских банков остается наибольшей и на 1 января 2005 г. составляет 61,3%.

По результатам за 2004 г. деятельность всех кредитных организаций края прибыльна. По состоянию на 1.01.05 г. совокупный объем полученной ими прибыли составил 256,4 млн руб., что более чем в 2 раза выше аналогичного показателя за 2003 г.

На сегодняшний день первый этап процедуры вхождения кредитных организаций в систему страхования вкладов физических лиц, в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках РФ" от 23.12.2003 № 177-ФЗ, завершен. Все кредитные организации края, подавшие соответствующие ходатайства, приняты в систему страхования вкладов.