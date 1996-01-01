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На АТМВБ упали объемы торгов по фондовым операциям

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (АТМВБ) подвела итоги объема торгов за первый квартал нынешнего года. Снижение оборотов не стало неожиданностью - сегодня национальный фондовый рынок в стадии ожидания, и местные игроки не спешат рисковать.

С 1 января произошли изменения в организации торгов фондового сектора - фондовая площадка была выведена из состава ММВБ и стала отдельным подразделением ФБ ММВБ. Впрочем, для клиентов АТМВБ этот факт ничего, кроме реквизитов в документах, не изменил. "Через нас ценными бумагами торгует такое же количество клиентов, как и в прошлом году, все они немного снизили объемы торгов, как того диктует сложившаяся на фондовом рынке ситуация", -объясняет начальник фондовой секции АТМВБ Игорь ХОЛОДКЕВИЧ.

Объем торгов за первый квартал нынешнего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, снизился более чем на 70%, до 999,3 млн руб. Оборот торгов по акциям и государственным ценным бумагам (ГЦБ) снизился почти в 3 раза, до 202,4 и 129,9 млн руб. соответственно. Причем оборот по ГЦБ снизился до уровня 1 квартала 2003 г. На этом фоне оборот по корпоративным и субфедеральным облигациям выглядит гораздо лучше - эти ценные бумаги снизились лишь на 10%, до 667 млн руб.

Эти тенденция объясняются тем, что банки используют возможности фондового рынка больше для минимизации рисков и управления ликвидностью своих вложений, чем для приумножения капитала.

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