Россияне не верят НПФ

Заместитель начальника управления регулирования и контроля над коллективными инвестициями Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) Михаил АРАНЖЕРЕЕВ назвал количество не принятых к исполнению Пенсионным фондом России (ПФР) договоров, заключенных гражданами с негосударственными пенсионными фондами (НПФ).

Поскольку это первые итоги после проведения пенсионной реформы, количество непринятых договоров оказалось достаточно большим - 9% от общего числа. Г-н Аранжереев уточнил, что договоры не прошли из-за "технического сбоя". Представителей НПФ такая цифра не удивила. Учитывая условия, в которых составлялись и подавались документы в ПФР, количество забракованных документов могло быть более значительным. ПФР, ФСФР и НПФ надеются, что в будущем году оно уменьшится.

По данным ФСФР, в 2004 г. пенсионные накопления в НПФ перевели 236,9 тыс. граждан. Объем переведенных в фонды средств превысил 1,135 млрд руб. На московские НПФ приходится 166 тыс. договоров (70%) на сумму 922 млн руб. (81% полученных всеми НПФ пенсионных накоплений).

На конференции, проходившей в Торгово-промышленной палате, заместитель начальника управления регулирования и контроля над коллективными инвестициями ФСФР Михаил Аранжереев сообщил, что ПФР не принял в 2004 г. к исполнению 9% договоров, заключенных гражданами с НПФ. По словам г-на Аранжереева, в службу поступили уведомления о 259 тысячах договоров, заключенных между физическими лицами и НПФ. Однако, как отметил представитель ФСФР, ПФР принял к исполнению только 236,9 тыс. договоров, а 22,18 тыс. приняты не были. Как пояснили в ФСФР и ПФР, причиной тому послужил так называемый "технический сбой".

"В основном это произошло из-за невозможности сопоставить данные, которые имеются в распоряжении ПФР", - пояснил вице-президент НПФ электроэнергетики Александр ЛЕВЦЕВ. ПФР в свою очередь разъяснил, в чем состоит некорректность представленной информации. "В основном это несоответствие фамилии, имени или отчества (при их смене) номеру страхового свидетельства, - рассказала заместитель начальника департамента организации и контроля за инвестициями ПФР Елена АЛЕКСЕЕВА. - В этих случаях граждане не представляли соответствующих документов. Также поступило большое количество договоров в измененной типовой форме".

Напомним, что 6 февраля 2004 г. были утверждены типовые формы договоров для лиц, которые передают свои пенсии в НПФ. Однако до сих пор ФСФР не разработала соответствующего документа для самих НПФ, который они вместе с документацией физических лиц должны были подать в ПФР. Поскольку форма до сих пор не разработана, негосударственным пенсионным фондам пришлось договариваться с ПФР фактически "устно" о том, как и в каком виде будут поданы заявления на управление накопительной частью пенсий, переданных от группы физических лиц.

Однако 9% не принятых к исполнению из-за "технического сбоя" договоров - это достаточно большая цифра. По сути, отказано в передаче пенсионных накоплений в НПФ каждому десятому человеку. "2004 год был первым, когда НПФ были допущены на рынок управления пенсионными накоплениями, -сообщил начальник отдела развития клиентских отношений УК "КапиталЪ" Дмитрий ТАРАСОВ. - Однако если принять во внимание тот факт, что перевод накоплений осуществлялся в очень сжатые сроки, и отсутствие логичной законодательной базы, то процент не кажется столь уж значительным". Но, по мнению некоторых управляющих, количество забракованных договоров могло быть меньше. "Это очень похоже на сознательные действия со стороны представителей ПФР", - сообщили RBC daily в одном крупном негосударственном фонде на условиях анонимности. Правда, у других участников пенсионной реформы это предположение отклика не нашло. "Большое количество непринятых договоров связано исключительно с плохой организацией, - уверен генеральный директор ООО "Пенсионный КапиталЪ" Константин УГРЮМОВ. - Никаких предумышленных действий со стороны ПФР не было. Напротив, фонд оказывал всяческое содействие в связи с тем, что Федеральная служба фондового рынка до сих пор не разработала соответствующего документа".

В ПФР предполагают, что итоги, объявленные Михаилом Аранжереевым, могут быть не вполне корректными. "Возможно, что цифры, названные г-ном Аранжереевым, несколько завышены, так как мы принимали к рассмотрению только те договоры, которые поступили к нам до 1 октября 2004 г., - продолжает Елена Алексеева. - Соответственно, в течение следующего месяца мы принимали решение по тем договорам, которые поступили в указанный срок. ФСФР могла также учитывать те документы, которые приходили к нам позже. Пенсионный фонд России будет рассматривать эти документы только в следующем отчетном периоде". Сам Михаил Аранжереев объяснить, откуда ФСФР взяла эти цифры, не захотел.

Все участники пенсионной реформы надеются, что в будущем году количество забракованных договоров будет меньше. "Уверен, что в ходе кампании 2005 г. число отказов ПФР в приеме заявлений граждан будет значительно меньше", -подытожил Дмитрий Тарасов из УК "КапиталЪ".