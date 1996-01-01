Вкладчиков НПФ "подставило" собственное правительство

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) вступили в пенсионную реформу в 2004 г. и до конца года работали с накопительными частями пенсий, не зная, нужно ли будет отчислять процент от прибыли пенсионных денег.

В конце декабря 2004 г. был принят Закон "О внесении изменений в часть II Налогового кодекса РФ", который не только закрыл налоговые вопросы по обязательному пенсионному страхованию, но и изменил порядок работы негосударственного пенсионного обеспечения.

Согласно закону "О НПФ", определяющему правила работы частных фондов в пенсионной реформе, государственная и частная системы должны иметь равные условия для формирования накопительной части пенсии. До конца 2004 г. нужные поправки в НК не были приняты, и пенсионные накопления, переданные в НПФ, по закону облагались налогом на прибыль. Помимо того, по прошлогодним правилам налог должен был уплачиваться и с дохода, полученного от размещения пенсионных накоплений на фондовом рынке. Вот так граждане, передавшие накопительные части пенсий в 2004 г. в НПФ, рисковали потерять значительную часть своих денег. Чтобы такого не случилось, соответствующие поправки необходимо было принять до конца 2004 г.

Изменениями утверждено, что пенсионные накопления, передаваемые из Пенсионного фонда России в НПФ или из одного частного фонда в другой, не облагаются налогом на прибыль. Страховые взносы по ОПС и суммы пенсионных выплат не учитываются при определении налоговой базы.

Второе изменение не такое позитивное, как предыдущее. Оно коснулось порядка выплаты негосударственных пенсий по корпоративному плану - пенсий, сформированных работодателями в НПФ для своих работников по договорам НПО. Введен налог на физических лиц по НПО. Теперь частные фонды при перечислении пенсий НПФ обязаны взять налог на доход физических лиц (НДФЛ) со всех сумм-перечислений в пользу физлиц. Ежемесячный НДФЛ - 13%. Допустим, если человек получает пенсию 2 000 руб., то ему придется отдавать государству 260 руб.

- По этому закону мы становимся налоговым агентом, -рассказывает директор Дальневосточного регионального филиала НПФ электроэнергетики Татьяна ДРИБЕНЕЦ. - И должны будем производить налоговые вычеты. Это дополнительная функция, поэтому потребуется расширить штат сотрудников. Важно, что изменение коснется не только порядка выплаты негосударственных пенсий по корпоративному плану, но и выплаты пенсий гражданам, за которых взносы в НПФ перечисляли другие люди (не организация) - родственники, например. Не затронуты новым законом только "вкладчики в свою пользу".

- Татьяна Ивановна, какие сложности возникли со вступлением этого закона в силу?

- С начала года мы должны выплачивать пенсию. В основном мы выплачиваем ее поквартально. Срок выплаты - январь. В этом году мы не могли вовремя выплатить пенсии, поскольку обязаны взять НДФЛ, а для этого люди обязательно должны предоставить нам свои ИНН.

Получатели наших пенсий по договорам НПО находятся в Москве, Краснодаре, Сочи, Поволжье, Хабаровском крае, на Сахалине, - на всей территории РФ. Сегодня в срочном порядке мы должны получить данные по ИНН. Нашим головным офисом в срочном порядке отрабатывается программа ведения базы счетов с учетом взимания НДФЛ. Раньше процесс начисления и выплаты пенсий двум тысячам человек занимал 2-3 дня. Для того чтобы переделать программы и взять НДФЛ, программистам приходится очень много работать. Большое количество граждан, получающих у нас пенсию, не получат ее в связи с тем, что у нас нет ИНН. Такой "нестандартной" ситуации можно было легко избежать - стоило только раньше начать работу над законопроектом. Весь январь нам пришлось работать в пожарном порядке.

Одним из преимуществ накопления негосударственной пенсии в НПФ для работодателей и для будущих пенсионеров было то, что с пенсий не брался подоходный налог ранее или НДФЛ сегодня. Мы говорили нашим будущим клиентам об этом еще в декабре. Получается, мы их обманули. Приходится объяснять, что этот закон не наш внутренний, а принят Правительством РФ. Закон тяжелый с социальной точки зрения. Конечно, до его принятия необходимо было провести разъяснительную работу.