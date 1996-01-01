Инфляция без удержу

В минувшую среду на коллегии Минэкономразвития министры экономического блока правительства дружно признали, что экономика России все глубже погружается в стагнацию. Тем не менее задача удвоения ВВП с повестки снята не будет, а ответственность за ее реализацию окончательно переложена на ведомство Германа ГРЕФА.

"В начале года экономика подает тревожные сигналы. Причем замедление роста происходит на фоне растущих мировых цен на нефть",- задал вектор обсуждения премьер-министр Михаил ФРАДКОВ. По большому счету, с ним никто не спорил.

С тем, что темпы экономического роста неадекватны поставленным задачам, МЭРТ согласилось еще на прошлой неделе. Как уже сообщал "Бизнес", в январе-феврале, согласно отчету МЭРТ, ВВП увеличился к соответствующему периоду 2004 г. на 4,8%, а в целом за I квартал рост оценивается в 5,2%, что по сравнению с 7,3% в I квартале 2004 г. выглядит удручающе. Более того, с исключением сезонности рост ВВП в начале текущего года практически приостановился.

Притормозил также и рост инвестиционного спроса. МЭРТ объясняет эту тенденцию негативным влиянием инвестиционной и предпринимательской паузы, возникшей в связи с длительными новогодними "каникулами".

Дополняет нерадостную картину прогноз инфляции, которая, по расчетам МЭРТ, по итогам I квартала может составить 4,7-4,9%. Герман Греф честно признал, что удержать инфляцию в рамках 8,5% не удастся, и по итогам года она составит как минимум 10%. То же самое касается и необходимости удвоения ВВП. По словам Грефа, эта задача, если учитывать буксующие темпы экономического роста, становится все более невыполнимой.

Критически оценил текущий момент и министр финансов Алексей КУДРИН. Он обратил внимание на стремительное укрепление рубля, которое подрывает конкурентоспособность российских товаров. По словам Кудрина, из-за укрепления рубля российские товары сейчас испытывают жесточайшую конкуренцию на внутреннем и внешнем рынках.

На коллегии стало окончательно ясно, что ответственным за явно замедлившиеся темпы экономического роста будет назначено Минэкономразвития. "МЭРТ должно стать штабом координационных действий. Минэкономразвития необходимо взять на себя аналитическую работу по увязке воедино различных правительственных документов: бюджета, финансового плана, инвестиционной программы, среднесрочной программы",- напутствовал Германа Грефа премьер.

Министр не возражал, пообещав сосредоточиться на ликвидации административных барьеров, стимулировании инвестиционной активности за счет упрощения налогового администрирования, развитии государственно-частных партнерств (ГЧП) и сокращении нерыночного сектора экономики. Кроме того, особое внимание Греф пообещал уделить развитию малого бизнеса, поддержке инновационных разработок, а также борьбе с неравномерностью экономического развития регионов.

Эксперты соглашаются с министрами экономического блока, но не считают ситуацию критической. "Диагноз понятный, и у экономистов он возражений не вызывает. Некоторое замедление имеет место, но я не считаю это катастрофой, поскольку страна не может расти темпами по 7% без инвестиционного бума. У нас слабая финансовая система, проблемы с правами собственности, а также много рентных отношений",- говорит президент Ассоциации независимых центров экономического анализа Леонид ГРИГОРЬЕВ.

По мнению сопредседателя Центра национальной стратегии Иосифа ДИСКИНА, несмотря на серьезность проблемы укрепления рубля для экономики, внутрипроизводственных запасов на предприятиях вполне достаточно, чтобы ее решить. "Надо избавляться от неэффективного производства. Но этим надо заниматься в первую очередь чиновникам Минэкономразвития, как это происходит во Франции, Германии, Японии. МЭРТ должно вести экономику вперед, анализировать состояние, привлекать консалтинговые структуры, встречаться с бизнесом",- отметил Дискин.