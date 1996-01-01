Филиал МСК с новым директором

Николай КОЧЕРГИН, работавший заместителем директора филиала Московской страховой компании во Владивостоке, с начала марта 2005 г. возглавил ее в качестве директора.

Учредителями Московской страховой компании являются правительство Москвы (51%) и Банк Москвы (49%). Компания работает по 84 видам страхования.