Укрепление доллара как минимум в перспективе

Вопрос о том, сколько будет стоить доллар, в последнее время особенно волнует многих россиян. Если в предыдущие годы американская валюта демонстрировала уверенный рост, то примерно с середины 2004 г. ситуация начала меняться. Поводом послужило начавшееся укрепление курса европейской валюты на мировом рынке, вызванное ухудшающимся состоянием американской экономики.

Так, если в начале 2004 г. за один евро давали примерно $ 1,25 - $ 1,26, то уже к концу года стоимость европейской валюты выросла до $ 1,36. При этом стоимость доллара в России снизилась в 2004 г. до 27,74 руб. с 29,45 руб. на начало года.

Таким образом, минувший год прошел под знаком обесценивания американской валюты на мировом рынке, что привело к снижению курса доллара и в России. Эксперты говорили о том, что это устойчивая тенденция, а периоды краткосрочного укрепления доллара носят лишь коррекционный характер. Но 2005 г. заставил многих из них пересмотреть ранее сделанные заявления. Доллар в текущем году стал чувствовать себя более уверенно, а евро несколько сдал позиции. Если сравнивать с началом года, то к концу марта стоимость евро в долларах снизилась на пять центов - примерно до $ 1,31.

Стоимость доллара в России с начала года снизилась примерно на пять копеек - до 27,7 руб. за $ 1, но в то же время с начала марта курс доллара практически не изменился.

Если еще в начале месяца большинство дилеров высказывались в пользу укрепления рубля, то теперь многие из них начинают пересматривать свою стратегию, рассчитывая на укрепление доллара как минимум в краткосрочной перспективе, - ближайшие несколько недель. Но окончательные выводы они делать пока не спешат, поскольку для этого необходимо еще некоторое время понаблюдать за динамикой евро и доллара на forex.

"Пока доллар на forex очень волатильный, что дает возможность спекулянтам поработать", - отметил шеф-дилер МБО "Оргбанк" Александр КОРОЛЕВ. По его словам, пока ясности по динамике мирового рынка нет, но технически можно ожидать укрепления доллара в ближайшие две-три недели.

Оценивая динамику курса доллара в России в том же периоде, Королев высказал предположение, что ключевой отметкой будет являться уровень 28 руб. за $ 1, а здесь "рынок может встретить сильное сопротивление ЦБ".

При этом традиционные для конца месяца продажи валюты с целью получения средств для налоговых выплат не окажут на курс доллара серьезного давления, поскольку банки обладают достаточным количеством средств, добавил представитель "Оргбанка".

Дилер "Росевробанка" Роман ФРОЛОВ в свою очередь также не исключил возможности роста курса американской валюты в ближайшее время. "Рост возможен, но с оглядкой на евро", - сказал Фролов. Он добавил, что рост ограничивается тем, что "валютную выручку никто не отменял", а на мировом рынке можно ожидать коррекции евро по отношению к доллару, потому что "факторы роста доллара уже отыграны".

На этом фоне курс доллара в ближайшие несколько недель может составить 27,5 - 27,8 руб., продолжил представитель "Росевробанка". Влиять на динамику курса доллара в России будут высокие цены на нефть, как следствие, продажи валютной выручки, и налоговые выплаты в конце месяца, добавил Фролов.

По мнению аналитика инвесткомпании "Брокеркредитсервис" Елены ХРУПОВОЙ, в пятницу единственным фактором, сдерживающим укрепление доллара, могут стать продолжительные выходные в США (празднование Good Friday в пятницу). "В преддверии выходных участники валютного рынка могут закрыть часть своих долларовых позиций", - пояснила Хрупова.

Эксперты отмечают, что основное влияние на курс доллара в России оказывает динамика доллара и евро на мировом финансовом рынке. В течение последних недель на forex происходит активное укрепление доллара по отношению к мировым валютам, в отличие от минувшего года, когда преобладало укрепление европейской валюты.

Расчеты рынка на слабый доллар и сильный евро базировались в основном на слабых американских макроэкономических данных, в частности, значительном дефиците торгового баланса и росте потребительских цен. Но заявления представителей монетарных властей США, а также Европы и Азии неоднократно становились для рынка более важными по сравнению со статданными, и в результате американская валюта неоднократно вела себя по отношению как к европейской, так и к мировым валютам достаточно волатильно, испытывая резкие колебания.

Тем не менее, доллар в текущем году стал чувствовать себя более уверенно, а евро несколько сдал позиции. Если сравнивать с началом года, то к концу марта стоимость евро в долларах снизилась на 5 центов - примерно до $ 1,31. При этом уже на начало февраля курс евро, выраженный в долларах, опускался до $ 1,3.

Стоимость доллара в России с начала года снизилась примерно на пять копеек - до 27,7 руб. за $ 1, но в то же время с начала марта курс доллара практически не изменился.

Март можно назвать переломным месяцем для рынка, месяцем, принесшим поддержку доллару. Ключевыми стали заявления Федеральной резервной системы США относительно темпов повышения базовой ставки и выводы, которые рынок сделал из этих комментариев.

Учетная ставка ФРС напрямую связана со стоимостью заимствований и доходностью инвестиций в экономику, поэтому ожидание повышения учетной ставки является поводом для укрепления курса доллара относительно мировых валют и рубля. Заседание ФРС США состоялось во вторник, 22 марта. По его итогам было принято решение повысить ставку до 2,75%.

Повышение учетной ставки вызвало рост курса доллара относительно евро до месячного максимума, - $ 1,3083 При этом, несмотря на то, что формулировка повышения ставки "взвешенными темпами" была сохранена, в комментариях ФРС было указано на повышение инфляционного давления в стране. По мнению Хруповой, эта оговорка свидетельствует о том, что в недалекой перспективе не исключена возможность более агрессивного повышения ставки.

В четверг курс доллара продолжил укрепляться относительно евро, составив $ 1,2989. Причинами укрепления стал выход данных по инфляции в США, оказавшихся выше прогнозируемых экспертами. "По большому счету, ускорение повышения ставки неизбежно, оно лишь оттягивается ФРС различными способами. И инвесторы, понимая это, начинают учитывать этот положительный для доллара момент уже сейчас", - считает представитель "Брокеркредитсервиса".

Вслед за ростом доллара на forex вырос его курс и в России - в среду на 6,17 коп., в четверг - на 5,89 коп. Суммарно за две последних торговых сессии на ММВБ доллар укрепился на 12 коп., а с пятницы минувшей недели - на 23 коп.