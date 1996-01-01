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Дальний Восток - чемпион по инфляции
Инфляция в России продолжает бить прошлогодние рекорды, оставляя все меньше и меньше шансов на сдерживание темпов роста в пределах запланированных Правительством РФ 8%. В феврале потребительские цены в целом по стране выросли на 1,2%, перегнав аналогичный показатель прошлого года на 0,2%.
По данным Росстата, наибольший вклад в ускорение темпов инфляции внесли так называемые товары первой необходимости. Так, стоимость минимального набора продуктов питания в феврале возросла на 2,2%, а с начала нынешнего года на 5,2%.
В числе лидеров роста вновь оказались дальневосточные субъекты РФ: Камчатская и Сахалинская область, где стоимость минимального набора продуктов питания в феврале выросла более чем на 3%, закрепив за Дальним Востоком статус самого дорого региона страны. По итогам февраля первую пятерку по стоимости минимального набора продуктов питания занимали именного дальневосточные субъекты РФ. Компанию все тем же Камчатской и Сахалинской областям составили Чукотский АО, Магаданская область и Республика Саха (Якутия).
В Приморском крае индекс потребительских цен на все товары и услуги с начала нынешнего года вырос на 3,7%, сохранив за краем статус региона со средними темпами инфляции, наибольший вклад в которые внесло жилищно-коммунальное хозяйство.
Благодаря росту цен в ЖКХ стоимость платных услуг населению края за январь-февраль нынешнего года выросла сразу на 9,3%, тогда как цены на продовольственные товары возросли на 3%, а на непродовольственные, массово представленные продолжающим дешеветь импортом, - на 0,4%.
Наибольший вклад в рост цен на продовольственные товары, как и прогнозировалось, внесла плодоовощная продукция, обеспечивавшая более 70% прироста. Иными словами, можно ожидать, что начиная с мая в стране и крае все же произойдет резкое торможение темпом инфляции на потребительском рынке.
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