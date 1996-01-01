Занимай, но проверяй

"Кредит" происходит от латинского слова сredere, что значит "верить". И хотя сегодня мало кто знает историческую подоплеку рождения этого слова, в свете последних событий (проверки кредитных организаций, проводимые Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ с весны 2004 года) непроизвольно возникает желание самому проверить, а насколько сильно банкам (а именно они в последние год-два выступают активными кредиторами населения в Хабаровском крае) можно верить.

Данные Главного управления ЦБ по Хабаровскому краю показывает, что рост рынка потребительского кредитования составил в регионе за 2004 год около 300% (3,8 млрд руб. на январь этого года против 1,3 млрд руб. на январь 2004 года), но и без этой цифры практически каждый из нас может отметить факт увеличения выдаваемых банками кредитов населению. И индикаторы этого - простые и наиболее очевидные - большое количество появившихся в последнее время на улицах города вблизи от крупных торговых центров рекламных щитов с информацией о возможности приобретения товаров в кредит прямо в магазине и увеличение количества рекламной информации о выгодном кредитовании населения в местных СМИ.

Финансовая "неотложка"

То, что сегодня у жителей края и хабаровчан в частности, особой популярностью пользуются кредиты на неотложные нужды (заемщик не указывает банку конкретной цели использования полученных денежных средств) и экспресс-кредиты (деньги, представляемые клиенту банком для покупки определенного товара; часто оформляются прямо в магазине), удивления не вызывает. Легкость оформления и быстрота предоставления являются их неоспоримым достоинством. От заемщика в обоих случаях требуется минимум документов. Достаточно предъявить паспорт, хотя некоторые банки просят показать еще один документ, удостоверяющий личность (пенсионное страховое свидетельство, водительские права или военный билет), заполнить анкету (сведения о зарплате записываются со слов заемщика), подождать решения о выдаче кредита 5-10 минут, и все - деньги получены.

Но какие затраты таит в себе эта легкость получения? Что скрывает процент, упомянутый в рекламе?

Основная трудность, с которой сталкивается заемщик при оформлении кредита, - это получение достоверной информации о том, какую услугу и за какую цену он получает. В конце 2004 года ФАС возбудила уголовное дело против банка "Русский стандарт" (широко известный на территории европейской части РФ своими "дешевыми" товарными кредитами банк) по признакам нарушения статьи 15 Федерального закона "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг".

Причиной стали жалобы граждан из Москвы и Казани об указании банком в договоре кредитования неточных сведений относительно процентной ставки за расчетно-кассовое обслуживание. Из документов банка следовало, что комиссия за расчетно-кассовое обслуживание равна 1,9% от начальной суммы кредита. У специалистов антимонопольной службы возникло подозрение, что банк создавал у клиента неверное ощущение, что эта выплата разовая. На практике комиссия взималась ежемесячно. Таким образом при годовом кредите только за счет этой комиссии набегало 25,3%. В феврале этого года дело в отношении банка было прекращено в связи с добровольным устранением им нарушения, но так как прецедент имеется, попытаемся проанализировать, с чем реально сталкивается заемщик, оформляя потребительский кредит.

А сталкивается он прежде всего с декларируемой банком номинальной процентной ставкой (столько-то процентов в день или столько-то в год). Только почему-то мало кто из банковских работников при первой встрече с клиентом стремится дать пояснения, что ставки бывают номинальные и... - нет, не реальные (хоть смысл они имеют именно такой), а эффективные. Отличительная особенность эффективной процентной ставки - то, что при ее расчете учитывается не только номинальный банковский процент по кредиту, но и плата за его предоставление и дальнейшее расчетно-кассовое обслуживание по открытому ссудному счету, которую взимают банки. Дополнительно при вычислении этого показателя на рассмотрение берутся такие параметры как срок кредита, метод и периодичность его погашения (равными долями или по уменьшающейся кривой за счет начисления процентов на остаток; ежемесячно или ежеквартально) и др.

Деньги любят счет! За границей

На Западе, где кредитование населения стартовало раньше и распространено довольно широко, требование указывать клиенту эффективную процентную ставку часто закреплено законодательно как одна из норм жестко стандартизируемой информации по кредиту, предоставляемой потенциальным заемщикам. К примеру, клиенты немецких банков, в частности Deutsche Bank AG, (а также любой просто интересующийся) уже на стадии запроса по поводу предлагаемого банком кредита получают расчет суммарной и ежемесячных выплат (можно online на сайте банка), которые они понесут в случае взятия n-ой суммы денег, допустим, 15000 EUR, на некий срок, к примеру, 12 месяцев при некой зафиксированной для этого срока и суммы номинальной годовой процентной ставки, в нашем случае 3,99%, с учетом однократной выплаты за оформление кредита в размере 3%.

Причем помимо результата расчета вышеуказанных величин с разбивкой получившейся суммарной задолженностью (15776 EUR) на ту часть, что составляют проценты (326,16 EUR), и ту, что приходится на однократную выплату за оформление кредита (450 EUR), клиенту в обязательном порядке рассчитывается эффективная годовая ставка по кредиту (9,84%). 3,99% и 9,84% - разница есть?! При этом следует подчеркнуть особо, за рубежом соблюдение закона о строгом указании всех процентов по кредиту в годовом исчислении или необходимости расчета сумм ежемесячных выплат с приведением в таблице-приложении к договору всех значимых параметров (возможных комиссий) кредита обеспечивается суровыми штрафами - до 8% от оборота.

Что у нас?

Со штрафами все ясно - их нет. Наказание банков ограничивается предписанием устранить выявленные нарушения. Хотя следует отметить, что после судебного разбирательства по делу банка "Русский стандарт" идею ФАС законодательно закрепить за кредитными организациями обязанность подробно информировать заемщиков об условиях кредитных договоров подхватил Минфин РФ, и в конце февраля этого года в центральных СМИ прошла информация о подготовленном проекте закона "О потребительском кредите", который был им направлен на согласование в ЦБ РФ.

Досье Согласно проекту закона "О потребительском кредите" потенциальным заемщикам будет предоставляться банками вся возможная информация по условиям кредита. В частности, будут раскрываться данные: о документах, необходимых для оценки кредитоспособности заемщика и принципах ее проведения; порядке и сроке рассмотрения заявки на кредит; минимальных и максимальных сроке и сумме кредита; расходах по нему (с учетом различных комиссий); обеспечении кредита и других обязательных условиях, в том числе заключении договоров с третьими лицами. После выдачи кредита по этому проекту банк будет обязан ежемесячно информировать заемщика об остатке задолженности, а также сроках и размерах платежей по ее погашению. Кредитным организациям также будет вменяться в обязанность бесплатно информировать потребителей об их правах и объяснять причины отказа в кредитовании. Заемщику в соответствии с этим документам будет предоставлено право досрочно гасить задолженность, если с момента выдачи кредита прошло более трех месяцев, а его сумма превышает 10 минимальных размеров оплаты труда. Кредит также можно будет вернуть без каких-либо затрат, если в течение недели из полученной суммы не будет потрачено ни копейки. В случае если банк не проинформировал об этом потребителя, последнему на возврат предоставляется месяц.

Суровая комиссия

Допустим, что некто (физическое лицо) хочет взять кредит в банке на текущие расходы ("неотложные нужды") в размере 25000 руб. сроком на 10 мес. Заявленная банком ставка - 0,1% в день. В нашем примере банк, оценив анкету заемщика, выносит положительное решение по выдаче кредита данному конкретному человеку.

Нужно иметь в виду, что помимо декларируемой ставки 0,1 в день вас ожидают и дополнительные платы, не указанные в рекламных объявлениях. Например, первоначально взимаемая банком комиссия за открытие счета - 4% от суммы кредита, или 1000 руб., которые приплюсовываются к основной сумме долга, выплата страхового взноса - 220 руб., заявочная стоимость оформления кредита 150 руб. и комиссионные за обналичивание предоставленных банком денежных средств в банкомате (2% от 25000 руб., или 500 руб.)