Внешторгбанк продвигает ипотеку

В начале марта Владивостокский филиал Внешторгбанка провел презентацию для представителей одного из крупнейших агентств недвижимости во Владивостоке. Представители риэлторской компании узнали о преимуществах программ ипотечного кредитования Внешторгбанка на первичном и вторичном рынках жилья, получили информацию о предъявляемых банком требованиях к заемщику и необходимых документах.

С 2005 г. Владивостокский филиал Внешторгбанка предлагает своим клиентам новый продукт - кредитование приобретения квартир в строящихся домах. Срок кредита по новому продукту также может составлять 10, 15 и 20 лет, процентная ставка в долларах США - от 12,5% годовых на этапе инвестирования, от 10,5% годовых после оформления права собственности на приобретенную заемщиком квартиру. Размер первоначального взноса составляет не менее 25% от стоимости выбранной заемщиком квартиры. Воспользоваться новым ипотечным продуктом Внешторгбанка может любое физическое лицо вне зависимости от гражданства.