Осторожно: фальшивые деньги!

Главное управление Банка России по Приморскому краю информирует о том, что в российском денежном обращении выявлен новый опасный вид поддельных банкнот Банка России образца 1997 года номиналом 1000 рублей.

Выявленные поддельные банкноты данного вида имеют серийные номера см9480442, см9480475, см9480405, см9480406, сн3430494, на2740106, ет9034745, ем3473723, ея1856147, ма5807133, ся1856151, ьа4947166.

Поддельные банкноты изготовлены на двухслойной нетонированной бумажной подложке, которая по жесткости сравнима с бумагой подлинных банкнот и имеет характерный хруст при перегибе. Бумага подложки не имеет свечения в ультрафиолетовых лучах (УФ-лучах). Имитация водяного знака выполнена надпечаткой на внутреннюю поверхность одного из слоев подложки. На водяном знаке с изображением головы Ярослава Мудрого воспроизведены плавные переходы от светлых участков к темным. Полимерная основа защитной нити не имитирована, текст защитной нити выполнен надпечаткой на внутреннюю поверхность одного из слоев подложки. Защитные волокна имитированы надпечаткой.

Основными признаками, отличающими данный вид подделки от подлинных банкнот, являются следующие.

1. Изображение водяного знака на поддельных банкнотах имеет искажения.

2. При рассматривании банкнот на просвет на имитации защитной нити отсутствуют границы полимерной основы. Текст <1000ЦБР> воспроизведен только в прямом и перевернутом исполнении. Текст защитной нити отчетливо заметен с оборотной стороны поддельных банкнот.

3. Цвета эмблемы Банка России при рассматривании банкноты под прямым и под острым углами не соответствуют цветам аналогичного элемента на подлинных банкнотах. При увеличении заметно, что эмблема на поддельной банкноте состоит из тонких параллельных штрихов.

4. Цифровое обозначение номинала в левой нижней части и герб г. Ярославля в правой верхней части лицевой стороны, изготавливаемые на подлинных денежных билетах металлизированной краской, на поддельных банкнотах выглядят серыми. При увеличении на них видны мелкие, хаотично расположенные точки желтого, голубого, пурпурного и черного цветов.

5. Изображения, отпечатанные на лицевой и оборотной сторонах, не совмещаются на просвет.