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Валюту все ввозят и ввозят...
Ввоз наличной валюты в РФ в январе 2005 г. превысил ее вывоз в 5,5 раза, или на $ 779,92 млн в долларовом эквиваленте. Такие данные опубликовал на своем официальном сайте Банк России.
По данным ЦБ РФ, уполномоченные банки в январе 2005 г. ввезли в Россию наличной иностранной валюты на сумму $ 0,95 млрд (в долларовом эквиваленте), что на 42%, или на $ 0,68 млрд меньше, чем в предыдущем месяце. При этом доля наличного доллара в общем объеме ввоза возросла с 38% в декабре 2004 г. до 46% в январе 2005 г.
Вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками в январе 2005 г. резко снизился - на 85% (на $ 0,96 миллиарда) и составил $ 0,17 млрд.
При этом доля евро в общем объеме вывоза увеличилась с 6% в декабре 2004 г. до 11% в январе 2005 г.
ЦБ РФ отмечает значительное снижение в январе 2005 г. объемов операций, связанных с поступлением и расходованием наличной иностранной валюты уполномоченными банками. Остатки наличной иностранной валюты в кассах уполномоченных банков уменьшились на 3% и составили на конец месяца $ 1,9 млрд.
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