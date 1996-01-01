Валюту все ввозят и ввозят...

Ввоз наличной валюты в РФ в январе 2005 г. превысил ее вывоз в 5,5 раза, или на $ 779,92 млн в долларовом эквиваленте. Такие данные опубликовал на своем официальном сайте Банк России.

По данным ЦБ РФ, уполномоченные банки в январе 2005 г. ввезли в Россию наличной иностранной валюты на сумму $ 0,95 млрд (в долларовом эквиваленте), что на 42%, или на $ 0,68 млрд меньше, чем в предыдущем месяце. При этом доля наличного доллара в общем объеме ввоза возросла с 38% в декабре 2004 г. до 46% в январе 2005 г.

Вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками в январе 2005 г. резко снизился - на 85% (на $ 0,96 миллиарда) и составил $ 0,17 млрд.

При этом доля евро в общем объеме вывоза увеличилась с 6% в декабре 2004 г. до 11% в январе 2005 г.

ЦБ РФ отмечает значительное снижение в январе 2005 г. объемов операций, связанных с поступлением и расходованием наличной иностранной валюты уполномоченными банками. Остатки наличной иностранной валюты в кассах уполномоченных банков уменьшились на 3% и составили на конец месяца $ 1,9 млрд.