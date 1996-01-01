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КНР либерализует операции с валютой
КНР в 2005 г. позволит китайским компаниям обменивать на иностранную валюту все большие суммы юаней на пути к полной конвертируемости юаня, заявил глава государственного управления валютного контроля ГО ШУЦИН на ежегодном рабочем совещании в Пекине по вопросам работы с иностранной валютой.
"Мы постепенно увеличим сумму юаней, дозволенную к обмену на иностранную валюту в рамках международных расчетов", - подчеркнул чиновник.
Он назвал в своем выступлении ряд мероприятий, которые КНР планирует провести в 2005 г. для либерализации политики в области операций с валютой.
В частности, по словам Го Шуцина, китайским компаниям будет разрешено размещать на счетах в иностранных банках средства, полученные ими в ходе IPO на биржах за рубежами КНР. Кроме того, иностранным финансовым институтам будет разрешено выпускать в Китае номинированные в юанях облигации. Китайским страховым компаниям и фондам социального обеспечения будет также оказана государственная поддержка при инвестировании ими средств в ценные бумаги за рубежом.
Право выпускать в КНР номинированные в юанях облигации в экспериментальном порядке предоставлено Японскому банку международного сотрудничества (Japan Bank for International Cooperation), Азиатскому банку развития и Международной финансовой корпорации (International Finance Corp.). Кроме того, в конце 2004 г. были приняты временные правила, разрешающие китайским страховым фирмам, также в опытном порядке, вести валютные операции в зарубежных странах.
Аналитик компании по работе с ценными бумагами Guotai Jun`an Securities Research Institution ЦИН ЦЗЮНЬ высказал мнение, что китайские компании пока не в состоянии вести дела в условиях более гибкого обменного курса юаня. Это касается, прежде всего, малых экспортно-импортных компаний, считает эксперт.
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