Экстренный пластик

Периодически у людей возникает потребность открыть пластиковую карту. Не вопрос: карты разных платежных систем за 3-14 дней вам заведут практически в любом банке Владивостока. Но если такие сроки не годятся, имеет смысл задуматься о "моментальных" картах.

Такая услуга тоже есть у многих банков, причем в различных вариациях, и что именно выбрать, зависит уже от предпочтений клиента. Самый простой, в техническом смысле, вид карт - Visa Instant Issue и ее аналог у системы Master Card -Maestro Prepaid. Во Владивостоке имеют хождение, как правило, карты Visa Instant Issue. Их можно получить сразу после того, как клиент заполнит заявление. Visa Instant Issue - не именные карты, то есть на них нет имени владельца. Дело в том, что эти карты изготавливаются заранее, так что нанести непосредственно на карту персональные данные уже невозможно.

По функциональным возможностям эти карты ничем не отличаются от карт класса Visa Electron: ими также можно оплачивать услуги, приобретать товары, пополнять и снимать наличные денежные средства. "Равноправие" распространяется и на защищенность неименных карт. "Карта Visa Instant Issue является аналогом карты Visa Electron и имеет те же степени защиты, в том числе: наличие магнитной полосы, индивидуальный PIN-код, на лицевую сторону карты нанесена надпись на английском языке Electronic Use Only, на лицевой стороне помещен символ Visa Electron, поле для подписи помещено на обратной стороне карты, где клиент кроме личной подписи должен написать полностью фамилию и инициалы имени/отчества. Есть и другие индивидуальные средства защиты", - рассказали во владивостокском филиале МДМ-Банка.

Стоимость таких карт не сильно отличается от именных карт. Например, в филиале банка "Агропомкредит" открыть карту Visa Electron обойдется в 150 руб., а Visa Instant Issue - 300 руб. Для сравнения, Visa Classic будет стоить уже 750 руб. А в филиале МДМ-Банка открытие и обслуживание карт Visa Electron и Visa Instant Issue стоит одинаково - $ 5, правда, отличается сумма первоначального взноса - $ 20 и $ 10 соответственно, но изготовление обычной именной карты займет порядка двух недель.

Еще вариант неименных карт - Visa TravelMoney Cash Passport, которые выпускаются сроком на 3 года. Правда, это скорее вариант электронного кошелька, с которого в банкомате, принимающем карты Visa, можно снимать деньги. "В отличие от обычных банковских карт, Visa TravelMoney Cash Passport нельзя пополнять наличными или безналичным путем, расплачиваться ими в торгово-сервисной сети. На одной карте можно разместить от $ 100 до $ 10 тыс., и затем обналичивать ее в банкомате. Эту карту можно передавать другому лицу. Исходя из функциональных особенностей, данные карты интересны людям, выезжающим за границу в деловые или туристические поездки, предпринимателям, занимающимся импортом товаров, сопровождающимся личным выездом за границу", - рассказал начальник операционного отдела филиала Внешторгбанка Андрей ВЛАСОВ.

"Неименные карты имеет смысл получать в той ситуации, когда, например, вам срочно должны сделать перевод, - говорит ведущий специалист сектора пластиковых карт отдела розничного бизнеса филиала "Агропромкредита" Максим ДАНИЛЯК. - Тогда вы приобретаете неименную карту, сообщаете вашим партнерам ее реквизиты и, потратив на все эти операции от силы 2-3 часа, можете получить деньги через банкомат. К тому же это даже выгоднее, чем обычный банковский перевод. Во всех остальных случаях гораздо удобнее иметь именную пластиковую карту".

Срочно открыть обыкновенную пластиковую карту можно в тех банках, которые имеют свои собственные процессинговые центры - во Владивостоке это банк "Приморье" и Дальневосточный банк. Дальневосточный банк открыл свой процессинговый центр в 1996 г., банк "Приморье" - в 2000 г.

Клиенту необходимо прийти в банк со своим паспортом и написать заявление на выпуск карты. Данные клиента записываются на магнитную ленту пластиковой заготовки, на которой при помощи специального устройства - эмбоссера - рельефно выдавливаются имя и фамилия владельца карты, ее номер и дата выпуска. Прямо перед этим на другом устройстве изготавливается конверт с PIN-кодом карты - код заносится тоже в особом устройстве прямо через конверт, так что забыть код равносильно выбросить карту. Код действительно никто в банке не может узнать ни теоретически, ни технически, и если вы 3 раза введете неверный PIN-код, то карта будет заблокирована, и вам могут помочь только тем, что выпустят другую карту с другим PIN-кодом.

Одним словом, выпуск карты - дело от силы получаса. Но во время массового развития зарплатных проектов, когда банки выпускают карты для нескольких десятков тысяч сотрудников различных предприятий, понятно, что для "срочников" предусмотрены особые условия. Экспресс-выпуск карты обходится дороже, чем выпуск в обычные сроки, в 1,5-2 раза.

Так, в банке "Приморье" стоимость карты Visa Electron при изготовлении за 3 рабочих дня составляет $ 7, при изготовлении за 1 день - $ 17. Выпустить карту Visa Classic за 3 рабочих дня обойдется в $ 20, за 1 день - $ 30.

В Дальневосточном банке карту можно открыть за 3 дня - это стандартный срок выпуска карт, за 1 сутки и за 3 часа. Если стать владельцем карт Visa Electron, Visa Classic и Visa Gold в стандартные сроки, это обойдется в 150 руб., 400 руб. и 3 000 руб., соответственно, то сокращение сроков до одних суток обойдется в 300 руб., 800 руб. и 6 000 руб. За 400 руб. и 3 часа времени здесь можно стать владельцем карты Visa Electron. Но трехчасовая готовность - это редкий случай. По словам начальника центра пластиковых карт Дальневосточного банка Павла КОРЖА, как правило, клиенты выбирают экспресс-выпуск в течение суток.

Другой вариант "быстрых" карт - пластиковые карты платежной системы "Золотая корона". Во Владивостоке их выпускают ПримСоцБанк, филиал Далькомбанка. У этих карт есть два нюанса. С одной стороны, они имеют хождение только в России, в качестве исключения их принимают в отделениях ПримСоцБанка в Китае. А быстрые карты, по мнению большинства банкиров, открывают для командировок, часто - заграничных. Так что в этой ситуации российская платежная система может оказаться неактуальной. С другой стороны, это чиповые, а не магнитные, как в случае с Visa, карты. Это более современная и надежная технология, которая к тому же, позволяет стать владельцем карт в течение буквально нескольких минут. Достаточно обратиться в банк с необходимой суммой для открытия карты (обычно в пределах 150-300 руб.) - и тут же ее получить.

Словом, вариантов в экстренном порядке открыть пластиковую карточку достаточно. Все зависит от ситуации, в которой такая карта понадобилась.