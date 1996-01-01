Чем больше кредитов, тем ближе кризис?

Несмотря на значительный рост и перспективы развития российского банковского сектора остается множество нерешенных проблем. Об этом на конференции "Банковская розница: тенденции и перспективы" сообщил член комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Владимир ТАРАЧЕВ.

Главное опасение, по его словам, представляет отсутствие статистики невозврата кредитов. "Несмотря на оптимистические прогнозы, безудержное развитие кредитования может привести к серьезному системному банковскому кризису", - считает Владимир Тарачев.

Решение этой проблемы Владимир Тарачев видит в создании в ближайшем будущем системы бюро кредитных историй, закон о которых был принят в конце 2004 года. По мнению депутата Госдумы, закон должен оказать положительный эффект на стабильность систем кредитования населения. Кроме того, заканчивается вхождение банков в систему страхования. Как отметил депутат, это в свою очередь послужит дополнительными гарантиями для вкладчиков.