Бревнами по страховке

Недавно у берегов японского острова Хоккайдо опять потерпел крушение российский лесовоз. Несмотря на то что экипажу удалось спастись, груз судна (несколько тысяч кубометров леса) оказался в воде. Японским властям пришлось в срочном порядке собирать плавающий лес, так как он представлял собой угрозу для проходящих в этом районе других судов. Этот и другие случаи кораблекрушений российских судов могут привести к тому, что заход судов в японские порты может стать избирательным.

Напомним, что "ЗР" уже писал о проблемах, связанных с введением 1 марта обязательного страхования рисков ответственности судовладельцев в Японии. И чем ближе дата введения в силу закона, тем больше накаляется обстановка как среди судоходных компаний, так и среди страховщиков.

Официальный сайт Министерства земель, инфраструктуры и транспорта Японии представил список компаний, чьи полисы признаются властями Японии. Российских страховщиков настораживает, что в нем только японские страховщики и крупнейшие международные клубы взаимного страхования. В них же застрахованы только крупнейшие судовладельцы Российского Дальнего Востока - ДВМП и ПМП. Как же быть остальным?

Для остальных судоходных компаний японцы предлагают оформить "Сертификат о заключении страхового контракта по финансовому обеспечению для судов, не являющихся танкерами". А для того чтобы его оформить, нужно обязательно заполнить анкету. В ней 18 вопросов, из которых 6 касаются судовладельца, а остальные 12 посвящены страховщикам, выдавшим данному судовладельцу полис, их финансовому состоянию и опыту работы. Какие ответы устроят японских чиновников и кого они посчитают надежным партнером, остается только гадать. Но уже ясно, что страховщики вынуждены дать весьма полный отчет как о своем финансовом состоянии, так и об опыте работы в японских портах. А этот опыт сейчас имеется у "Ингосстраха" и "Русского P&I пула", что и подтверждается признанием этих страховщиков японскими властями.

Вообще же есть для японских портовых властей главное одно - насколько оперативно компания может работать в этом направлении. Такая достаточно жесткая позиция Страны восходящего солнца имеет под собой довольно сильные аргументы. Японцы больше не хотят испытывать судьбу, пуская к себе суда, которые могут начать тонуть прямо у причальных стенок.

Причем Россия не единственная страна, чьи суда вызывают у Японии определенную настороженность. Возросшая деловая активность этой страны в последние несколько десятков лет привела к тому, что японские порты превратились в мощные транспортные центры во всей Юго-Восточной Азии. Соответственно, количество заходов судов увеличилось в тысячи раз. Правда, флот, швартующийся у местных пирсов, особой надежностью в области безопасного мореплавания похвастаться не может.

Только за 2004 г. из-за неудовлетворительного технического состояния либо отсутствия надлежащих документов, влияющих на безопасность мореплавания, задержано 488 судов. К счастью, пока российские судовладельцы не занимают лидирующих позиций в этом списке: всего 75 судов, что составляет 15%. Лидерами являются суда с корейскими и китайскими названиями. Такой расклад обусловлен прежде всего тем, что российские требования регистра пока гораздо жестче, чем регистровые нормы наших соседей. Тем не менее российские суда имеют все шансы увеличить негативные показатели. Вот только помимо объективных причин, таких как устаревший флот, плохие погодные условия, есть и другие факторы, влияющие на печальную статистику.

Некоторые кораблекрушения вызывают больше вопросов, чем ответов. Как пример приведем комментарий генерального директора одного из местных судоремонтных заводов. В беседе с корреспондентом "ЗР" он прямо заметил, что на подобных "судах-горемыках" кто-то неплохо греет свой карман. "У нас на заводском пирсе стоял БМРТ. Траулер был в таком состоянии, что мог в любой момент пойти ко дну. Он был настолько прогнивший, что по нему было страшно ходить. В палубе сияли большие дыры, о состоянии шпангоутов (ребра жесткости корпуса судна, обеспечивающие целостность корпуса. - Прим. автора) оставалось только догадываться. Как судовладелец планировал на нем работать, непонятно, но по логике вещей его нельзя было выпускать в море даже на 10 миль. А судно вышло из порта Владивосток и "благополучно" утонуло в Желтом море".

Подобные происшествия репутацию российских судовладельцев не украшают. И что будет после 1 марта, предсказывать никто не берется. Однако уже ясно, что больше всех пострадают не страховые компании, а небольшие судоходные компании с местной пропиской. И пострадают они по причине отсутствия страховщика. Страховать эти проблемные суда никто не решится. Казалось бы, пока есть время, у судовладельцев есть возможность избежать возможных неприятностей: обновить или отремонтировать флот. Но они, упрямо выходя в море на старых "корытах", продолжают только усугублять ситуацию.

В то же время инициатива японских властей может сыграть на руку крупным судоходным компаниям. На это указывает список задержанных судов по местным судовладельцам: Дальневосточное пароходство - одно судно за год, РИМСКО - ни одного. А вот флот менее крупных компаний задерживался гораздо чаще. Особенно отличилась группа судов, объединенная для страхования известным брокером г-ном КЛИМЕНКО С.Н., - почти 25% судов из списка задерживались портовыми властями.

Возможно, они надеются на помощь иностранных страховых компаний. В последнее время активизировалась на морском рынке страхования крупная американская компания Navigators. Причем она берет на страхование даже те суда, от которых отказались российские страховщики по причине их плохого технического состояния. Американская компания очень крупная по российским меркам. Правда, не совсем понятно, зачем ей эти проблемные суда. Хотя, по одной из версий, это своего рода трамплин для того, чтобы в будущем потеснить на рынке своих конкурентов. Вот только не совсем понятно, как она будет работать с судовладельцами, имея всего одного корреспондента на весь российский Дальний Восток. Причем корреспондентом является "Росгосстрах-Дальний Восток", который среди когорты судовладельцев считается самым проблемным.

А вот какой прогноз дает представитель Российского & Пула Виктор ТИХОНОВ: "Все судовладельцы, кто заранее озаботился приобрести полис страхования в надежной компании, не испытают каких-либо неудобств. Процентов десять особо старых и утлых судов не смогут получить страховку и будут либо списаны на гвозди, либо перейдут в прибрежное плавание. Возможно, это спасет чью-то жизнь, что с нашей точки зрения покрывает любые расходы судовладельцев".