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Хабаровский филиал ВТБ рос по всем показателям
Хабаровский филиал Внешторгбанка может считать прошедший год одним из самых удачных. Темпы роста практически всех показателей адекватны новой стратегии, принятой филиалом два года назад и нацеленной на завоевание лидерских позиций на финансовом рынке Хабаровского края.
В 1,6 раза увеличилась валюта баланса филиала и на 01.01.05 г. составила $ 352 млн, кредитный портфель вырос на 68% до $ 251 млн. В 2004 году в экономику края в виде кредитов было направлено около $ 450 млн. Начата реализация Программы ипотечного кредитования (на 01.01.05 г. в ипотечном портфеле филиала числилось 44 сделки на сумму $ 1,3 млн). Филиал приступил к кредитованию малого бизнеса. На обслуживание в ВТБ за год пришло около 700 новых корпоративных клиентов.
По итогам 2004 г. в 2,6 раза вырос объем вкладов, открытых жителями Хабаровского края в филиале ВТБ - этот показатель составил $128 млн. За год выпущено более 18 тысяч пластиковых карт. В 2 раза выросло число зарплатных проектов (их общее количество составило 256). Прибыль, полученная филиала по итогам 2004 года, составила 412,5 млн руб.
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