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Новая расстановка на страховом рынке
Состав первой десятки лидеров по страховым сборам в 2004 г., по данным Федеральной службы страхового надзора, свидетельствует об упадке "схемного бизнеса" в России, считают эксперты Центра экономического анализа агентства (ЦЭА) "Интерфакс".
По итогам прошлого года по-прежнему по величине сборов опережает другие компании Столичное страховое общество (объем сборов 28 млрд руб.). Следом идут компании "Ингосстрах" (16,9 млрд руб.), "РЕСО-Гарантия" (15,1 млрд руб.), Национальная страховая группа (13,6 млрд руб.), "СОГАЗ" (10,9 млрд рублей), "Уралсиб" - (10,3 млрд руб.), "РОСНО" (8,5 млрд руб.), ВСК (7,5 млрд руб.), "Руссо-Гарант" (7,1 млрд руб.), "Стандарт-Резерв" (6,8 млрд руб.).
"В 2004 г. десятка лидеров по сбору страховых премий в большей степени была представлена крупными рыночными компаниями, основу бизнеса которых составляют реальные виды страхования", - отмечает эксперт ЦЭА Анжела ДОЛГОПОЛОВА. Из первой десятки за прошлый год выбыло несколько компаний, в портфелях которых до недавнего времени от 95% до 98% составляли договоры, являвшиеся по форме договорами страхования жизни, а по существу - они исполняли роль налогосберегающих механизмов для клиентов. Эксперт ЦЭА высказала предположение, что "новая расстановка сил на страховом рынке стала отражением положительных перемен. В минувшем году продолжал снижаться объем налогосберегающих схем с использованием как страхования жизни, так и рисковых видов страхования".
Как сообщалось ранее, по итогам 2003 г. самый высокий показатель сбора премий демонстрировало Столичное страховое общество (33,7 млрд рублей). Второе место по показателю сборов занимала компания "Никойл-Страхование" (23,5 млрд руб.), третье место принадлежало компании "Класско" (18,6 млрд руб.). За ними следовали "РЕСО-Гарантия" (13,4 млрд руб.), "Якорь" (11,8 млрд руб.), Национальная страховая группа (11,2 млрд руб.), "Доверие" (10,4 млрд руб.), "Ингосстрах" (10 млрд руб.), МАКС-М (8,1 млрд руб.), "Руссо-Гарант" (7,7 млрд руб.).
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