Облигации без спроса

Облигационный займ - более "продвинутый" и менее дорогой способ привлечения финансовых ресурсов для развития предприятия, чем банковский кредит или покупка оборудования в лизинг. Однако приморские предприятия не спешат приобщаться к современным формам финансирования, отдавая предпочтение стандартным схемам кредитования.

Выпуская облигации, государственная или коммерческая структура, помимо получения недорогих денежных средств, формирует свою кредитную историю и создает репутацию. Кроме этого, облигационные займы могут использоваться и в специфических схемах, например кредиторская либо дебиторская задолженности могут быть конвертированы в облигации и впоследствии проданы на вторичном рынке. Или же можно провести выпуск конвертируемых облигаций с целью увеличения доли кредиторов в акционерном капитале должника.

Подобные схемы используются на "западе" при слияниях и поглощениях, поскольку они привлекательны экономически и чисты с юридической точки зрения. Однако в Приморье все еще действуют "дедовскими" методами, проигрывая другим регионам России и в стоимости привлечения финансовых ресурсов и в части своей репутации. Возможно, одной из причин отсутствия выпусков облигаций приморскими компаниями стало хроническое нежелание нынешних краевых властей обслуживать облигационные обязательства, выпущенные предыдущей администрацией края.

Второй причиной можно назвать отсутствие в регионе надлежащей инфраструктуры и готовых специалистов. И если проблему со специалистами можно закрыть привлечением банковских структур и инвестиционных компаний, то краевая инвестиционная политика целиком и полностью зависит от власти, которая пока предпочитает решать локальные задачи социального характера. Не спешат быть впереди всех и крупные предприятия, на Приморскую власть не завязанные. Пока лишь одно из них - ОАО "Дальсвязь" выпустив в 2003 г. трехлетний облигационный займ на 1 млрд руб. силами собственных сотрудников, стала исключением.

По идее, этот пример должен был наглядно показать местному бизнесу, как можно и нужно развиваться, но новых выпусков Приморский край так и не увидел.

"Среди региональных эмитентов на фондовый рынок готовы выйти лишь компании, имеющие крупных акционеров из Центра, поскольку решения об этом на местах не принимаются ", - считает генеральный директор инвестиционной компании "Восток - Инвест" Александр ГАНЬЖИН. Это подтвердил и прошедший в ноябре Дальневосточный инвестиционный форум: гости форума - первоклассные специалисты, в том числе и по облигационным выпускам, остались не востребованы местным капиталом.

Не востребованы и местные специалисты, хотя у них, по вполне объективным причинам, и нет опыта размещения облигационных займов, но теоретически они подкованы. И как только появится заказчик, всю работу по размещению можно будет сделать на месте, не обращаясь к именитым и дорогим столичным специалистам.

"Два года назад мы разработали принципиальную схему привлечения денежных средств посредством выпуска облигационного займа, адаптированную в том числе и для рыбной отрасли. Но, к сожалению, наши наработки остались невостребованы, поскольку рыбаки для обновления флота предпочитают использовать схемы лизинга", - говорит начальник фондового отдела АТМВБ Игорь ХОЛОДКЕВИЧ.

По мнению приморских биржевиков, при наличии обоснования и при выполнении определенных процедур посредством облигаций деньги могут быть привлечены в рыбную отрасль региона. Первое, что нужно для этого сделать, - создать привлекательного заемщика: прозрачное и достаточно крупное юридическое лицо, которому, впрочем, необязательно владеть дорогими и ликвидными активами, ведь облигации могут быть и необеспеченными. Обычная рыболовецкая компания на эту роль не годится, а вот Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморского края или специально созданный на ее базе для этих целей фонд вполне бы подошли.

Также необходимо заручиться гарантиями как со стороны банков, так и со стороны власти. Скорее всего, с этим проблем не будет: они могут возникнуть в другом обязательном пункте - проекте развития. Дело в том, что при выпуске облигаций предъявляются особые требования к подготовке проектов, которые предполагается финансировать. Главное, чтобы проект был масштабным и касался развития целой отрасли, а не одной-двух компаний. А такой проект для Приморья еще нужно придумать и завести "под него" реальных участников рыбного рынка.

После того как будет создан привлекательный заемщик, разработан проект финансирования и получены гарантии, тогда и необходимо будет приступить к выпуску облигаций. Минимально выпускаются займы от 120 млн руб., но разумнее привлекать от 500 млн руб. и выше. Примечательно, что сумма займа может привлекаться частями. Например, зарегистрировав трехлетний выпуск на 500 млн руб., можно разбить его на 5 траншей по 100 млн руб. каждый. На эти деньги каждые полгода можно будет покупать суда прибрежного лова или модернизировать рыбоперерабатывающие мощности для участников фонда.

В случае, если весь размер займа будет не нужен, от выпуска невостребованной части можно будет и отказаться. Стоимость привлечения денежных средств посредством облигационного займа будет ниже, чем стоимость кредита или лизинга: при первом выпуске необеспеченного долгового обязательства под гарантии третьих лиц можно рассчитывать на 18-20%, при наличии положительной кредитной истории уже на 14-16% годовых. Для сравнения, во Владивостоке ставки по банковским кредитам начинаются от 20% и выше, кредиты на 0,5 млрд руб. - редкость, да и проценты по ним обсуждаются в "частном" порядке.

В отличие от того же кредита или договора лизинга, которые, как правило, оплачиваются равными платежами, содержащими проценты и часть "тела" долга, номинальная сумма облигаций выплачивается только в день погашения бумаг, проценты - раз в полгода. Это значит, что заемщику нет необходимости постоянно аккумулировать на своих счетах крупные суммы: только в конце - при погашении ценных бумаг.

Однако не надо думать, что получить деньги этим способом так легко. Можно зарегистрировать выпуск облигаций, но не факт, что их купят: инвесторы доверяют надежным и проверенным заемщикам. Конечно, публичность и прозрачность заемщика вместе с гарантиями надежных третьих лиц при правильном "пиаре" могут изменить ситуацию в лучшую сторону.

Однако отсутствие у Приморского края положительной кредитной истории может сыграть с потенциальным заемщиком злую шутку, поэтому местным предпринимателям и политикам стоит задуматься, что надежнее - локальные задачи социальной направленности или качественный имидж, основанный на своевременной оплате долгов, а не на проведении шумных, но в практическом смысле бесполезных мероприятий.