Россельхозбанк поможет купить новую технику

Приморский филиал Россельхозбанка подключился к целевой программе "Кредит на приобретение сельскохозяйственной техники под ее залог". Кредиты будут представляться на срок до 5 лет.

В прошлом году филиал банка более 50% кредитных ресурсов направил на кредитование предприятий агропромышленного комплекса (АПК). Предприятиям АПК часть затрат, по уплате процентов, возмещена из федерального и краевого бюджетов в размере 2/3 ставки рефинансирования ЦБ России. В филиале обслуживаются и кредитуются не только предприятия агропромышленного комплекса, но и предприятия и предприниматели рыбной, машиностроительной, лесной и перерабатывающей промышленности, снабженческо-сбытые, торговые и другие предприятия.