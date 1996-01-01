Компания Western Union с 1 февраля установила новые тарифы на денежные переводы из России в Китай (включая Гонконг), Тайвань, Монголию и Макау.

Теперь, вне зависимости от суммы, перевод стоит $ 10. До недавнего времени отправить $ 1,5 тыс. в Китай стоило $ 35.