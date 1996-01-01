Переводы в Далькомбанке подешевели

Филиал Далькомбанка во Владивостоке снизил тарифы на переводы со счета на счет за рубежом. Переводы могут отправлять физические лица в пользу физических лиц или организаций в любую страну мира.

Так, перевод на сумму до $ 5000 теперь обойдется отправителю в $ 10. Ранее эта услуга стоила $ 20.