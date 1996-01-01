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Банки защищаются от вкладчиков
Министерство финансов при участии Банка России и Минэкономразвития подготовило проект положительного официального отзыва на законопроект, отменяющий безусловное право вкладчика на досрочное изъятие вклада, подготовленный депутатом Анатолием АКСАКОВЫМ. Об этом сообщает газета "Бизнес".
Таким образом, банкиры, скорее всего, сумели продавить закон, защищающий их от вкладчиков. Напомним, законопроект Анатолия Аксакова предусматривает поправку в Гражданский кодекс, предоставляющую сторонам договора банковского вклада право самостоятельно устанавливать порядок возврата денежных средств, включая условие об отказе вкладчика от права на получение вклада по первому требованию. В настоящее время банк обязан возвратить вкладчику сумму вклада вне зависимости от условий заключенного между ними договора.
Если же новый законопроект вступит в силу, банки смогут застраховать себя от не слишком лояльных клиентов. В случае "кризиса доверия", подобного летнему, когда вкладчики побежали спасать свои деньги, "безотзывность" хотя бы части вкладов поможет кредитной организации удержаться на плаву. Помимо этого банки смогут смягчить проблему длинных денег для финансирования долгосрочных инвестиционных проектов.
Говорить о конкретных параметрах закона пока рано: он может претерпеть существенные изменения в Госдуме. Однако, скорее всего, банкирам удастся продавить условия, сходные с тем, как это делается в мире. Практика "безотзывности" есть во многих странах - в большинстве случаев это либо введение комиссии за досрочное изъятие, либо установление минимального срока (как правило - от двух недель до месяца), за который вкладчик должен предупредить банк о том, что он хочет досрочно расторгнуть договор.
Помимо положительного отзыва на законопроект Анатолия Аксакова Министерство финансов также разработало ряд законопроектов в банковской сфере, предусмотренных стратегией развития банковского сектора России на период до 2008 г. Хотя стратегия развития банковского сектора еще не завизирована председателем правительства, ее подписание ожидается в ближайшее время, и Минфин приступил к реализации плана законопроектной деятельности, предусмотренного этим документом.
Один из ключевых из разработанных Минфином документов - проект федерального закона "О потребительском кредите", который уже направлен на согласование в Банк России. Данный документ предусматривает как меры по защите заемщиков (по предоставлению им полной информации о сроках кредита, порядке начисления процентов по нему, порядке погашения процентов и основного долга по кредиту), так и меры по защите кредитных организаций от недобросовестных заемщиков.
Помимо этого Минфин также разработал законопроект, снимающий с банков функцию по контролю за кассовой дисциплиной клиентов, подготовил концепцию и текст законопроекта об упрощении слияний и поглощений банков, а также подготовил и согласовал изменения в Закон "О банках и банковской деятельности".
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