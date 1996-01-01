Доллар пожирает зарплаты россиян

Резкое падение курса доллара на мировом и российском рынках заставила многих россиян задуматься о собственных доходах. Не секрет, что на протяжении последнего десятилетия заработная плата во многих компаниях страны привязана именно к американскому доллару. Поэтому большинство наемных работников с ностальгией вспоминает времена, когда курс доллара составлял более 30 руб./долл. Теперь же, когда доллар упал до 28,5 руб., потери в заработке становятся все более ощутимыми.

Впрочем, элементарные расчеты показывают, что инфляция и перепады курсов основных валют "съедают" доход и тех граждан, чьи зарплаты привязаны к евро или выражены в рублях. Однако официальная статистика говорит об обратном. По данным Госкомстата, реальная (с учетом роста потребительских цен и сглаженной сезонности) зарплата в России неуклонно растет, опережая рост производительности труда. Впрочем, тому факту, что статистика необъяснимым образом расходится с реальностью, уже мало кто удивляется. А пока американская валюта продолжает падать, номинальная индексация окладов или введение фиксированного курса доллара при начислении зарплат в частных компаниях остается исключительно вопросом "доброй воли" работодателя.

Определить, сколько каждый из нас потерял из-за инфляции и перепадов курсов валют, можно при помощи нехитрых вычислений. В период с 1 января 2004 г. до начала ноября курс доллара упал на 2,3%. А с учетом инфляции, которая, по официальным данным, составила 9% за десять месяцев, потери тех, чья зарплата была выражена в долларах, достигли 11,3%. Впрочем, те, кто получает зарплату в евро, как ни странно, тоже потеряли на курсовых разницах: с начала года курс евро снизился на 0,8%, что в сумме с инфляцией дает потери в 9,8%. Те, чья зарплата была жестко зафиксирована в рублях, недосчитались в своих кошельках 9% доходов -ровно столько, сколько составила инфляция с 1 января.

"Звездный час" тех, чья зарплата выражена в долларах, явно миновал. С начала 2003 г., когда доллар был на пике (31,7844 руб./долл.), они потеряли почти треть своего заработка -30,4% с учетом 9% инфляции за январь-октябрь этого года и 12% за весь 2003 г. Чуть лучше обстоят дела у тех, чья зарплата зафиксирована в рублях: их потери за два неполных года с учетом инфляции составили 21%. Наконец, зарплаты в евро за тот же период обесценились на 10,5%. Не всегда спасают и периодические повышения окладов: у большинства опрошенных работников различных отраслей рост зарплаты за последние два года (при условии работы на одной и той же должности) составил от 1 0% до 20%.

Между тем официальная статистика демонстрирует вполне жизнеутверждающие данные. "По информации Госкомстата, за три квартала этого года реальная начисленная заработная плата с учетом роста потребительских цен и сезонных факторов выросла на 9%, - сказала аналитик Экономической экспертной группы Анна БЛАНК. - За тот же период 2003 г. зарплата выросла на 9,2%, а за весь прошлый год - на 14,8%".

Члены кабинета неоднократно предъявляли этот показатель, сетуя на то, что рост доходов населения значительно превышает не только рост ВВП, но и рост производительности труда. "Зарплата - это один из показателей, который стабильно растет на протяжении долгого времени, - отмечает г-жа Бланк. - Серьезный спад зарплат был только в 2001 г., а на протяжении двух кварталов этого года зарплаты росли чуть больше чем на 1% в месяц". По ее мнению, рост реальных зарплат никак не связан с перепадами курсов валют. "Падение доллара никак не повлияло на реальные зарплаты, - отмечает Анна Бланк. - Тем более что если в Москве есть компании, привязывающие зарплату к обменному курсу доллара, то по стране зарплаты в основном рублевые. И практически неизвестны работодатели, предлагающие связать зарплату с курсом евро".

В самих компаниях говорят о зарплатах своих сотрудников крайне неохотно и исключительно на условиях анонимности. "У нас зарплата начисляется в рублях, она зафиксирована в контракте", - сказал сотрудник одного из российских банков первой величины. В то же время он отмечает, что у многих коллег по отрасли зарплаты привязаны к текущему курсу доллара. "Наши зарплаты - рублевые, их размер записан в контракте", - вторит ему собеседник RBC в одной из крупнейших нефтяных компаний. Между тем, по свидетельству сотрудников одной из фирм, которая занимается импортом в Россию генераторов, компрессоров и котельного оборудования из Европы, их зарплаты привязаны к евро. Впрочем, есть и примеры компромиссного подхода руководства компаний к начислению зарплат своим работникам. "До недавних пор наши зарплаты зависели от обменного курса доллара, - сказал сотрудник одной из металлургических компаний, поставляющей свою продукцию на экспорт. - Однако когда доллар начал падать, наше руководство зафиксировало "внутренний" курс, по которому выдается зарплата, на уровне 30 руб./долл. Я знаю несколько компаний, где работодатели пошли на такой шаг, однако в каждом случае это дело их "доброй воли" и договоренности с наемными работниками".

Таким образом, можно констатировать тот факт, что в некоторых компаниях сложилась тенденция перехода к рублевым зарплатам. Особенно это характерно для фирм со "стопроцентно белыми" зарплатами. Кроме того, на рубли переходят и те компании, чье руководство испытывает давление со стороны работников, недовольных своими заработками. Но большинство тех, чья зарплата выражена в долларах (а их, судя по словам опрошенных представителей различных отраслей, больше, чем тех, кто зависит от курса евро), вынуждены довольствоваться "тающими" заработками.

"Понятно, что долларовые ставки будут корректироваться, -отмечает Анна Бланк. - Впрочем, они скорее будут действовать не для тех, кто уже работает, а для вновь нанимаемого персонала". Между тем разница между статистикой и реальностью объясняется довольно просто. Значительная доля российского рынка труда приходится на бюджетный сектор. А зарплаты бюджетников на самом деле росли довольно быстро: на 33% в 2003 г., в среднем на 20% в 2004 г., еще одно повышение на 20% планируется в 2005 г. Действительно, темпы роста доходов бюджетных отраслей выше, чем прочих. Однако, говоря о высоких темпах роста заработков в этом секторе, чиновники, как правило, деликатно умалчивают об абсолютных величинах зарплат людей, нанятых государством.