Местные страховые компании теряют клиентов

Реформирование в России идет полным ходом. В перестроечную орбиту реформ оказался вовлеченным и российский страховой бизнес. В первую очередь реорганизация затронула территориальные инспекции Федеральной службы страхового надзора (Росстрахнадзора), которым переданы территориальные органы департамента страхнадзора Минфина, реорганизованного в ходе административной реформы. Ранее у департамента было 11 территориальных инспекций.

Сейчас на их базе формируются инспекции в семи федеральных округах России. Главой инспекции в Дальневосточном федеральном округе стал Евгений ВОРОБЬЕВ. Ранее он руководил Хабаровской межрегиональной инспекцией страхового надзора (МИСН), в зону действия которой входили Хабаровский край, ЕАО, Амурская, Читинская и Магаданская области.

Досье На территории Хабаровского края по состоянию на 1 января 2005 года работало 55 страховщиков, из них только 16 - местные страховые компании, в том числе две перестраховочные. Остальные - филиалы из других регионов. По итогам 2004 года местные страховщики (с учетом перестрахования) собрали страховых премий около 1 492 млн рублей.

Корреспондент газеты "Золотой Рог" в Хабаровске" встретился с руководителем МИСН Евгением Воробьевым и попросил рассказать о тенденциях на рынке страховых услуг Хабаровского края.

- Хабаровские страховые компании (СК) в конкурентной борьбе с филиалами, большинство из которых - москвичи, заметно проигрывают, год за годом теряя свои позиции. Так, за прошлый год по личному страхованию (кроме жизни) филиалы собрали страховых премий на 126 508 тыс. рублей больше, чем местные, по страхованию ответственности - на 1 721 тыс. рублей больше, по обязательному страхованию (в том числе ОСАГО) - больше на 443 339 рублей. Две позиции, которые хабаровчане пока еще не уступили, - имущественное и добровольное страхование. Если местные СК по первой позиции собрали 445 143 тыс. рублей, то филиалы только 189 640 тыс. рублей. По добровольному страхованию соотношение также в пользу хабаровских СК: 809 758 тыс. к 566 595 тыс. рублей.

По страховым выплатам филиалы опережают хабаровские СК почти по всем показателям, кроме имущественного страхования и страхования ответственности. Здесь местные страховые компании выплатили соответственно на 24 683 тыс. и 151 тыс. рублей больше, чем филиальная сеть СК.

- Со стороны некоторых страховых компаний есть претензии к конкурентам относительно того, что они используют недозволенные методы в своей деятельности, тем самым переманивают клиентов к себе. В частности, называли филиал "Росгосстраха-Дальний Восток", который в начале этого года проводил лотерею "Золотой полтинник". Насколько оправданны эти претензии?

- Если страховая компания проводит конкурсы и лотереи с материальным поощрением участников за счет своей прибыли, то это не противоречит действующему законодательству. Совет для недовольных действиями конкурентов - обращайтесь в антимонопольный комитет. Там, я уверен, разберутся по существу. И еще, по моему мнению, в основе любой претензии к конкурентам прежде всего просматривается заинтересованность в переводе потока клиентов на себя. В таком случае работает принцип - "не высовывайся".

Росстрахнадзор следит за ситуацией на рынке страхования. В случае явных нарушений со стороны страховых компаний мы сами инициируем обращение в антимонопольную службу. Так было в ноябре 2004 года, когда хабаровский филиал СК "Нефтеполис" создал себе дутый рейтинг, получив в итоге в декабре предписание от антимонопольщиков.

- В чем, по вашему мнению, кроется причина успеха филиалов? И почему проигрывают местные страховщики?

- Сотрудники филиальной сети по части новых маркетинговых ходов большие выдумщики. Тем более необходимо учитывать, что головные офисы оперативно снабжают их новыми технологиями, своими и заимствованными (чаще всего зарубежными) разработками. Нельзя сбрасывать со счетов и сильное столичное лобби, которое в первую очередь защищает интересы своих страховых компаний.

Характерный показатель: на рынке ОСАГО, где неуклонно растет уровень выплат, нет ни одной местной СК. Да и среди филиалов кое-кто уже хочет избавиться от ОСАГО: ноша ответственности оказалась неподъемной.