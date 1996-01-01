Совместный проект банка и сети магазинов

Банк "Дальневосточное О.В.К." и сеть магазинов "Авест" приступили к реализации проекта "Кредит без переплаты".

Как сообщает пресс-служба банка, особенности проекта в том, что плата клиента с учетом всех платежей по кредиту не превышает стоимости товара в магазине за наличный расчет. Банк "Дальневосточное О.В.К." с завидной регулярностью выводит на рынок потребительского кредитования новые продукты. Неудивительно, что темпы роста подобных кредитов в портфеле банка внушительные. Так, по итогам 2004 года банком выдано около 200 тысяч кредитов (прирост 270%) на сумму порядка 3,9 млрд руб. (344% к уровню начала 2004 года).