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Банк "Приморье" ускорил пластиковые операции

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В феврале Акционерный коммерческий банк "Приморье" внедряет новое программное обеспечение процессингового центра по обслуживанию пластиковых карт с применением решения "Компас Плюс".

Установка нового программного обеспечения позволила банку предложить своим клиентам современный уровень "пластикового" сервиса - существенно увеличилась скорость проведения операций по карточным счетам, значительно расширился круг возможностей, которыми обладает карта банка "Приморье".

Так, держатели банковских карт смогут совершать конверсионные операции (покупку иностранной валюты) и управлять своими текущими счетами через банкомат или Интернет. Например, часть перечисленной на карточку заработной платы владелец может перевести в доллары США или оплатить коммунальные услуги, не заходя в офис банка, в любое удобное для себя время, ведь большинство банкоматов имеют круглосуточный режим работы. Также можно осуществить перевод денежных средств с карты на срочный депозит (банковский вклад), в счет погашения кредита, на счет другого держателя карты банка "Приморье", в том числе находящегося в другом городе.

Кроме того, боле современный уровень технологического решения позволяет в самое ближайшее время сделать доступными для частных клиентов банка "Приморье" интернет- и SMS-банкинг - услуги удаленного управления банковскими счетами. По словам директора департамента информационных технологий АКБ "Приморье" Александра БАШАРОВА, "ясно, что уже через 2-3 года стоимость любого серьезного бизнеса будет напрямую зависеть от уровня используемых технологий. Внедрение нового программного обеспечения призвано не только и дальше развивать карточный бизнес в банке "Приморье", но и запускать такие направления бизнеса, как электронная коммерция, интернет-банкинт и телебанкинт".

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