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Кредитная репутация
Общий объем ссудной задолженности по кредитам, предоставленным юридическим и физическим лицам, по данным регионального ГУ ЦБ, составил в Хабаровском крае на начало января 2005 года 52,4 млрд руб., увеличившись в течение года на 23,2%.
При этом в минувшем году значительно возросла активность банков по работе с населением края по предоставлению потребительских кредитов, спрос на которые неуклонно возрастал. В целом за 2004 год в регионе было предоставлено потребительских кредитов на сумму 5,5 млрд руб., что больше аналогичного показателя 2003 года в 3,1 раза.
По прогнозам финансовых аналитиков, число выдаваемых потребительских кредитов не меньшими темпами будет расти и в 2005 году, а возможно, даже и гораздо большими, чему, по мнению все тех же специалистов, будет способствовать создание в России бюро кредитных историй.
Согласно закону, принятому Госдумой и одобренному Советом Федерации в конце прошлого года, в России будут созданы бюро кредитных историй, основной деятельностью которых станет сбор, хранение и предоставление информации гражданам или организациям о заемщиках, к которым данные лица обратятся за кредитом. Речь в законопроекте идет о сборе информации не только о юридических, но и физических лицах. О последних в базу данных будут заноситься паспортные данные, трудовая деятельность (длительность и средняя заработная плата), количество обращений за кредитом, число полученных кредитов и количество отказов в выдаче (основания отказов). Таким образом, при существующих на сегодня темпах роста рынка потребительского кредитования через год-два в кредитных бюро можно будет найти сведения практически о каждом совершеннолетнем гражданине РФ.
Сложившийся на сегодня в банках высокий коэффициент отказов обусловлен во многом не тем, что заемщики плохие, а тем, что о них ничего не известно. С ростом объемов розничного кредитования кредитным организациям все чаще приходится сталкиваться с проблемой невозврата выданных денежных средств и случаями мошенничества. Еще 2 года назад в абсолютных цифрах эти потери были для них незаметны (сказывались низкие объемы рынка потребительского кредитования) и с лихвой покрывались доходами от 70-80% годовых ставок. Теперь при росте объемов и падении ставок банки лицом к лицу столкнулись с проблемой альтернативных и более эффективных способов оценки рисков. Результатом явилось их активное участие в разработке и продвижении принятия закона о кредитных историях.
Но если с банками все понятно, то какую выгоду от создания кредитных бюро будут иметь рядовые граждане? Этот вопрос мы задали начальнику розничного бизнеса хабаровского филиала Банка Москвы Дмитрию МАЛЫШЕВСКОМУ.
- Во-первых, вследствие того что с появлением бюро кредитных историй банки сократят свои затраты на оплату дополнительной работы своей службы безопасности по отсеиванию мошенников и кредитных экспертов по более тщательной проверке анкет заемщиков, возникнет реальная экономия кредитных организаций в виде уменьшения фонда заработной платы. Во-вторых, полностью автоматизированное хранение данных в кредитных бюро приведет к увеличению скорости обработки анкетной информации и, следовательно, значительно сократит срок рассмотрения кредитных заявлений. В-третьих, имея доступ к достоверной информации о потенциальном заемщике, банк снизит свои риски по невозврату денежных средств, в результате чего у него отпадет необходимость прибавлять к стоимости кредита процент на его непокрытие. Итогом вышесказанного для заемщика станет снижение стоимости кредита и увеличение шансов на его получение за счет роста объемов банковского кредитования.
Кроме того, граждане, имеющие положительные кредитные истории, скорее всего, будут иметь доступ к более широкому перечню банковских продуктов, что частично имеет место уже и в настоящее время, но всегда только в пределах одного банка из-за отсутствия полноценного обмена данными о заемщиках между различными кредитными организациями. Помимо этого, велика вероятность того, что таким людям банки будут предоставлять увеличенный лимит кредитования.
Разобравшись с целями создания кредитных бюро, остановимся на возможной организации этих структур. Бюро кредитных историй согласно закону - коммерческие организации. Отсюда в зависимости от целей акционеров возможны две модели их создания. Первая: когда они будут создаваться одним-двумя акционерами - не участниками банковского рынка, с целью получения прибыли путем продажи своих услуг (накопленной информации о заемщиках) кредитным организациям. Вторая: когда кредитные бюро станут принадлежать банкам, т. е. когда их акционеры и пользователи будут объединены в одном лице. В этом случае целью последних будет не столько извлечение прямого дохода из бизнеса под названием кредитная история, сколько создание определенной, хорошо отлаженной структуры, без сбоев и с минимизацией издержек работающей на их основное направление деятельности - предоставление банковских услуг. Дополнительная прибыль в этой ситуации им будет обеспечена за счет уменьшения потерь доходов от основной деятельности.
И еще один важный момент, связанный с рассматриваемым законодательным актом. В законе говорится, что информация о заемщике может быть передана в кредитное бюро только с согласия последнего. В нашей стране, где люди боятся передавать какие-либо сведения о себе сторонним организациям, для банков встает проблема такое согласие получить. Как следствие - очень велики шансы того, что финансовые учреждения, заинтересованные в накоплении как можно большего объема информации в бюро кредитных историй, в недалеком будущем в договор займа будут включать - скорее всего, мелким-мелким шрифтом - пункт о согласии заемщика на передачу предоставленных им сведений. Хотя, с другой стороны, нежелание физического лица передать сведения о себе в кредитное бюро банки смогут автоматически расценивать достаточным основанием для отказа в кредите.
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