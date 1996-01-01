По желанию профессии

Минфин РФ считает, что с решением вопроса о введении обязательного страхования ответственности аудиторов должно выйти само профессиональное аудиторское сообщество, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-АФИ" директор департамента регулирования госфинконтроля, аудиторской деятельности, бухучета и отчетности Минфина РФ Леонид ШНЕЙДМАН.

Он подчеркнул, что страхование ответственности аудиторов является "очень сложным вопросом", поскольку "речь идет не столько о страховании ответственности перед лицом, с которым заключен договор на оказание аудиторских услуг, а о страховании ответственности перед третьими лицами, перед пользователями бухгалтерской отчетности".

По его словам, действующий Закон "Об аудиторской деятельности" не вводит обязательное страхование ответственности аудиторов. "Та статья, которая существует в действующей редакции закона об аудите, не работающая. А механизм, как это сделать по-другому, пока отсутствует, в связи с чем любая запись будет носить декларативный характер. Введение одной статьи в закон здесь ничего не решит", - сказал он, отметив также, что на уровне Закона "Об аудиторской деятельности" нельзя ввести обязательное страхование.

"С решением этого вопроса должна выйти сама профессия, без профессии его решить невозможно", - подчеркнул он, отметив, что над выработкой механизма обязательного страхования ответственности аудиторов работает, в частности, Совет по аудиторской деятельности. Кроме того, Л.Шнейдман отметил, что одобренные в начале января российским правительством поправки к Закону "Об аудиторской деятельности" содержат положение, которое предусматривает, что саморегулируемая аудиторская организация может устанавливать для своих членов определенные способы обеспечения ответственности. "Имеется в виду и страхование, и компенсационные фонды, то есть весь тот арсенал, который используется в аудиторской практике", - пояснил он.